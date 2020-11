Uomini e Donne, Sophie sta per lasciare il trono: “I corteggiatori non sono svegli” (FOTO)

Sembra sia giunta ai titoli di coda l’esperienza di Sophie Codegoni ad Uomini e Donne. La ragazza, dopo aver palesato il suo malessere e la sua incapacità di provare emozioni reali per i suoi corteggiatori, sembra intenzionata a lasciare il trono.

A parlare della questione è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha deciso di lanciare un sondaggio tra i suoi followers. I fan avrebbero dovuto esprimere la loro opinione in merito alla decisione che prenderà Sophie e, quasi tutti i votanti, hanno dichiarato di essere sicuri che la ragazza andrà via.

L’insofferenza di Sophie a Uomini e Donne

L’esperienza di Sophie a Uomini e Donne non sembra stia prendendo la piega che lei si aspettava. Durante una precedente puntata, la ragazza ha palesato il suo blocco verso i corteggiatori. Nel dettaglio, non riesce a nutrire qualcosa di serio per nessuno di loro. A peggiorare ulteriormente la situazione c’è anche il fatto che i pretendenti sembrano essere troppo accondiscendenti per i suoi gusti. Per tale motivo, in più occasioni la tronista li ha trattati in modo brusco e un po’ troppo acido.

La conduttrice e gli opinionisti sembrano essere schierati dalla parte della diciottenne. Specie Maria De Filippi pare l’abbia accolta sotto la sua ala protettiva in quanto la reputa una ragazza perbene e sincera, solo un po’ troppo piccola. Per tale motivo, l’ha esortata ad andare a vanti e a darsi del tempo. Se non riesce ad emozionarsi è perché, forse, non è ancora arrivato l’uomo giusto per lei.

La tronista vicina ad andare via

Ad ogni modo, nonostante le esortazioni di Maria De Filippi, Sophie sembra sempre più vicina a lasciare Uomini e Donne. Le recenti anticipazioni, infatti, dipingono un quadro sempre più nero per la tronista. Gli utenti del web, intanto, si stanno scagliando contro la protagonista in quanto la reputano solo una ragazzina viziata. Amedeo Venza ha riportato parte del malcontento generale ed ha chiesto ai suoi utenti di esprimere la loro opinione in merito alle sorti della ragazza.

Il 90% degli utenti ha dichiarato di essere convinto che Sophie lascerà il trono molto presto. Secondo quanto rivelato da Amedeo, pare che i corteggiatori sarebbero troppo poco svegli per i gusti della modella di Chiara Ferragni. Molti telespettatori, però, ritengono che sia la Codegoni a non essere pronta a cimentarsi in questa esperienza.