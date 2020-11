Paolo Brosio vuole lasciare il GF Vip, Patrizia De Blanck lo insulta: “Hai rotto i cogl**ni” (VIDEO)

Le ultime ore sono state alquanto movimentate nella casa del GF Vip in quanto Paolo Brosio ha manifestato la volontà di andare via dal reality show. Il concorrente ha palesato una certa insofferenza ad alcune dinamiche di gioco, al punto da paventare l’ipotesi di un abbandono improvviso.

Tali dichiarazioni, però, hanno innervosito parecchio la contessa Patrizia De Blanck, la quale ha sbottato contro di lui e lo ha esortato a smetterla. La donna ha reputato il suo comportamento come una sorta di minaccia, pertanto, non ha esitato a dirgliene quattro.

Paolo Brosio mostra insofferenza al GF Vip

Dopo solo una settimana di permanenza nella casa del GF Vip, Paolo Brosio ha già palesato la volontà di lasciare il reality show. Il concorrente si è reso protagonista di duri scontri con alcuni coinquilini e anche accesi diverbi con il conduttore del reality show. Alfonso Signorini lo ha redarguito in quanto ha reputato la sua esternazione di fede un po’ troppo eccessiva. Inoltre, il conduttore ha anche detto che se il concorrente non accetta queste dinamiche può tranquillamente abbandonare il reality show.

Ebbene, sembra che Paolo stia seguendo il consiglio del conduttore. Durante uno sfogo con i coinquilini, Brosio ha mostrato una certa insofferenza. In questi giorni si sente un po’ un peso per i vari concorrenti, pertanto, ha detto di non sentirsi più sereno in un contesto del genere. Le sue parole, però, hanno fatto perdere le staffe a Patrizia De Blanck che, infatti, ha sbottato pesantemente contro di lui. (Clicca qui per il video)

La furia di Patrizia

La contessa, con i suoi modi poco pacati, ha detto a Paolo Brosio che deve smetterla di continuare a minacciare di andare via dal GF Vip. Ogni concorrente ha dei problemi e delle insofferenze, ma nessuno ogni tre per due dice di voler andare via. Per tale motivo, nemmeno il giornalista dovrebbe rendersi protagonista di simili affermazioni. Il concorrente ha provato a difendersi, ma la contessa gli ha dato scarsa possibilità di replica.

Con un po’ di calma in più, allora, Paolo ha provato a spiegare meglio il suo concetto. Il protagonista ha detto che se comincia a stare sulle scatole ai coinquilini, allora è giusto che esca dalla casa al più presto. La discussione è stata troncata in modo acido dalla De Blanck e, almeno per il momento, Paolo è ancora tra i concorrenti. Non ci resta che attendere per vedere che decisione prenderà.