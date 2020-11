Temptation Island, Anna Boschetti svela il tradimento di Andrea: “Chiuso nel suo ristorante fino alle 4 con due tentatrici” (FOTO)

Dopo l’annuncio della rottura tra Anna Boschetti e Andrea Battistelli di Temptation Island stanno cominciando a volare stracci sui social tra i due. Sulla vicenda, inoltre, è intervenuto anche Lorenzo Amoruso, da sempre amico e sostenitore di Andrea.

A tal proposito, Anna ha sentito il bisogno di fare un po’ di chiarezza sul web ed ha palesato come siano andate realmente le cose. La donna è entrata nel merito del tradimento di Andrea ed ha svelato dettagli davvero inaspettati.

Anna Boschetti contro Lorenzo Amoruso

La coppia di Temptation Island formata da Anna Boschetti e Andrea Battistelli è giunta al capolinea. Amedeo Venza aveva diffuso questo scoop, il quale è stato confermato dalla diretta interessata. Anna, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha raccontato tutto. La donna ha replicato ad alcuni interventi, reputati fuori luogo, di Lorenzo Amoruso. Quest’ultimo ha difeso il suo amico dicendo che quelle raccontate dalla Boschetti fossero solo delle bugie in quanto Andrea è un ragazzo serissimo.

La dama, allora, ha deciso di sbugiardare una volta per tutte il suo ex raccontando la sua verità. Anna ha esordito invitando “l’avvocato fiorentino” a smetterla di parlare di lei e di intromettersi in questioni che non lo riguardano affatto. L’uomo dovrebbe, piuttosto, usare i social per parlare di sé e della sua vita e non di quella degli altri. Ad ogni modo, dopo lo sfogo contro di lui, la Boschetti è entrata nel vivo della vicenda ed ha spiegato cosa ha fatto di così grave il suo ex. (Continua dopo la foto)

Andrea insieme a due tentatrici di Temptation Island

Anna Boschetti ha rivelato che Andrea si sia visto di nascosto con due tentatrici di Temptation Island. Battistelli si sarebbe chiuso all’interno del suo ristorante con le due donne fino alle 4 del mattino. La dama ha detto di non aver mai voluto sapere cosa fosse accaduto in quanto rabbrividisce al solo pensiero. Inoltre, la protagonista non ha neppure voluto fare i nomi delle due presunte amanti del suo ex compagno.

Questa, naturalmente, è la versione dei fatti della dama, la quale sembra essere l’unica trapelata. Andrea, infatti, si è trincerato dietro un rigoroso silenzio. Il ragazzo si è limitato semplicemente ad apparire all’interno di una Storia di Lorenzo, ma non è minimamente intervenuto per commentare le accuse sul suo conto. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.