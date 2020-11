GF Vip: Andrea Zelletta fa i nomi degli ex tronisti scartati dalla produzione dopo i provini

L’ex tronista ha rivelato chi sono gli ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno sostenuto il provino e che poi non sono stati scelti dagli autori. Ecco le dichiarazioni di Andrea

In questa quinta edizione del Grande Fratello Vip la produzione e Alfonso Signorini hanno deciso di prendere Andrea Zelletta da Uomini e Donne. Lui ha fatto il tronista e ancora oggi ha una relazione con la sua scelta Natalia Paragoni. Tuttavia, non è stato l’unico che ha sostenuto i provini per il reality.

Sappiamo che per ben due edizioni Lorenzo Riccardi ha fatto i provini e appelli affinchè potesse essere uno dei concorrenti. Andrea, di sera, parlando con Rosalinda, Pierpaolo ed Enock ha confermato che Lorenzo è stato scartato e che gli ha anche mandato un messaggio: “Auguri e complimenti, hanno preso te e me no“. Ma l’ex tronista ha anche rivelato di sapere per certo che anche Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi hanno sostenuto il provino e poi non sono stati presi in considerazione.

L’esperienza a Uomini e Donne

Zelletta ha raccontato più volte la sua esperienza a Uomini e Donne. Recentemente ha aggiunto nuovi dettagli. Ad esempio, ha ricordato la primissima puntata in cui era vestito benissimo ma camminava in modo goffo e non ha detto una sola parola. Non aveva mai saliva e mangiava mentine in continuazione.

L’ex tronista dopo la difficoltà iniziale ha vissuto una bellissima esperienza e ha trovato l’amore. Ma ha confessato che tante persone vanno nel programma di Maria De Filippi solamente per le telecamere e spesso, ma non sempre, la redazione lo scopre. Lui, ad esempio, sapeva perfettamente chi era in studio solo per visibilità tra le sue corteggiatrici ma ha fatto finta di niente. Tuttavia, ha conosciuto delle persone bellissime, come Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Nicolò Ferrari.

Provvedimenti in arrivo per Andrea

Alfonso Signorini nella scorsa puntata di Grande Fratello Vip ha punito Paolo Brosio per aver parlato di cose al di fuori del programma violando il patto di riservatezza che aveva firmato con gli autori. Per questo il giornalista è andato d’ufficio al televoto. Brosio, però, ha tirato in ballo Andrea Zelletta dicendo che è stato lui a parlare di cose esterne. Il conduttore, il quale dice di non essersi accordo di questo, ha annunciato che prenderanno provvedimenti anche per l’ex tronista.