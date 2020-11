Il Covid modifica il Grande Fratello Vip: ecco che cosa cambia nella programmazione del reality

La situazione di emergenza ha influito anche sullo svolgimento del programma. Ecco che cosa cambia

Grande Fratello Vip: il Covid modifica la programmazione

Sono giorni difficili per il nostro Paese che si trova ad affrontare un nuovo lockdown a causa della diffusione del Coronavirus. Per questo anche i programmi televisivi ne hanno risentito a marzo e continuano a risentirne ancora oggi. Molti studi non hanno il pubblico o poche persone controllate. Le regole sono molto ferree, distanza di sicurezza, tamponi e mascherine.

Questa volta anche il Grande Fratello Vip è costretto a cambiare la sua programmazione per salvaguardare il gruppo di lavoro. Infatti, poche ore fa, dalla pagina ufficiale Instagram del programma è apparso un messaggio: la situazione di emergenza che sta vivendo il Paese ha costretto la produzione a ridurre il personale per salvaguardare la salute dei collaboratori. Per questo motivo non sarà più disponibile la Regia 2 nè sul sito ufficiale di Grande Fratello Vip nè su Mediaset Play. Invece la diretta sulla Regia 1 e il canale +1 andranno avanti regolarmente. (Continua dopo il post)

In molti si sono lamentati nei commenti perchè era già insufficiente avere due telecamere disponibili per seguire quello che accade nella Casa, adesso con una c’è il timore che non facciano mai vedere le cose e le conversazioni più interessanti.

Il programma andrà avanti regolarmente

Niente di nuovo, invece, per quanto riguarda la programmazione in diretta in prima serata. Rimane confermato il doppio appuntamento settimanale il lunedì e il venerdì. Per il momento rimangono anche confermati i nuovi ingressi. Nella prossima puntata ritorneranno nella Casa del Grande Fratello Vip Stefano Bettarini (già concorrente nella prima edizione) e Giulia Salemi (terza edizione).

Rimandato l’ingresso di Selvaggia Roma, la quale, all’ultimo tampone appena prima dell’ingresso previsto, è risultata positiva al Covid. Non solo, ma pare che il programma si allungherà di due mesi, ovvero fino a febbraio e che per questo motivo ci sia bisogno di altri concorrenti che entreranno a dicembre.

Per via dei ritiri e delle squalifiche delle prime settimane, infatti, spesso non c’è eliminazione al televoto dal momento che il cast è già ridotto. Non mancano nel web critiche per la conduzione di Alfonso Signorini e per le disparità di trattamento fra i concorrenti. Voi che cosa pensate di questa edizione?