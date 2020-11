Oroscopo 6 novembre 2020: Leone in crisi sul lavoro, Scorpione equilibrati

L’Oroscopo del 6 novembre vede i Leone un po’ in crisi sul lavoro. I Bilancia, invece, saranno particolarmente inclini per aiutare il prossimo. Scorpione molto equilibrati

Previsioni 6 novembre da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche momento di tensione e di intemperanza. Cercate di evitare le discussioni. Inutile provare a chiarirsi, in quanto siete troppo agitati e c’è il rischio di peggiorare solo la situazione. Il transito è di breve durata, pertanto, mantenete la calma e non lasciatevi influenzare troppo.

Toro. In questo periodo siete predominati da una grande energia, frutto del transito di Urano. Ad ogni modo, se non sarete in grado di incanalare correttamente questo flusso, c’è il rischio di incorrere in incidenti e spiacevoli imprevisti. Adoperate questo tempo per fare un’analisi introspettiva.

Gemelli. Momento propizio per quanto riguarda l’amore. Specie i single avranno delle interessanti possibilità di fare nuovi incontri in questi giorni. Cercate di aprire i vostri orizzonti. Sul fronte lavoro, invece, sono in arrivo delle buone notizie e delle conferme.

Cancro. L’Oroscopo del 6 novembre esorta i nati sotto questo segno a farsi avanti nei chiarimenti. Il momento è propizio per risolvere questioni in sospeso. Approfittate di questo periodo per fare chiarezza tra i vostri sentimenti, perché è alle porte una fase alquanto turbolenta che potrebbe mettere in discussione anche le vostre certezze.

Leone. Dal punto di vista lavorativo vi sentite un po’ sotto pressione. Prendetevi un po’ di tempo per riflettere sulle prossime mosse, onde evitare di fare passi falsi. In amore, invece, non c’è nulla che vi turba. Il periodo è molto favorevole sia per le coppie stabili, sia per quelle appena nate.

Vergine. Coloro i quali hanno dovuto affrontare qualche piccola divergenza nel lavoro avranno la possibilità di chiarire. In amore, invece, c’è qualche tensione, dovuta probabilmente alla lontananza o a diversi modi di affrontare la vita. Cercate di essere più razionali.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi sarete particolarmente inclini a prodigarvi per il prossimo. Fareste di tutto pur di far stare bene la persona amata e i vostri cari. Ad ogni modo, cercate di non trasformare questi pregi in difetti divenendo troppo possessivi. Sono favoriti i rapporti sociali, quindi potreste fare qualche conoscenza interessante.

Scorpione. In questo periodo siete molto equilibrati. C’è un’ottima congiunzione tra i sentimenti e la ragione. Questo, dunque, è il periodo ideale per prendere decisioni e per fare il resoconto della vostra vita. In tutto questo equilibrio, però, non dimenticate di lasciare spazio alle emozioni e alla spontaneità.

Sagittario. Momento abbastanza positivo sul lavoro per quanto riguarda i liberi professionisti. Cercate di non demordere e di continuare ad inseguire i vostri sogni. Sul fronte amore, state vivendo un periodo molto favorevole. Vi sentite appagati. Approfittate della quiete.

Capricorno. Oggi sarete acuti e svegli intellettualmente. Ad ogni modo, l’Oroscopo del 6 novembre mette in luce una certa incapacità a trasformare in parole e fatti i vostri pensieri. Questo, dunque, potrebbe rendere difficile la comunicazione con le persone che avete accanto. Se vi sentite soli, non chiudetevi in voi stessi.

Acquario. Questo è il momento giusto per agire e per mettere in pratica i vostri progetti. Non rimandate decisioni o prese di posizioni. In amore, invece, ci sono ottime notizie in arrivo per quanto riguarda i single. Cercate di essere più spensierati e di vivere alla giornata.

Pesci. Se state intraprendendo nuovi percorsi professionali, questo è un momento parecchio positivo. Credete di più in voi stessi e nelle vostre capacità, ma non perdete mai di vista la realtà. In amore c’è da fare chiarezza su alcune situazioni. Forse è giunto il momento di dire ciò che vi tenete dentro.