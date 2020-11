Il Paradiso delle signore anticipazioni 9 novembre: Pietro rischia il carcere dopo il furto

La puntata di lunedì 9 novembre del Paradiso delle signore sarà davvero rivelatrice. In tale episodio, infatti, scopriremo chi sia il reale colpevole del furto al grande magazzino. Intanto, Stefania verrà ufficialmente assunta come nuova Venere.

Umberto, invece, includerà sempre di più Federico nelle faccende che riguardano i suo affari. Questo comportamento genererà i sospetti di Adelaide, la quale non comprenderà l’atteggiamento del cognato. Anche Luciano comincerà a sentirsi messo troppo da parte nel ruolo di genitore.

Stefania viene assunta al Paradiso delle signore

Le anticipazione del Paradiso delle signore, relative alla puntata del 9 novembre, svelano che Stefania si rivelerà fondamentale nella scoperta del colpevole del furto. Considerando questo gesto e, soprattutto, il fatto che ha superato egregiamente il periodo di prova, la ragazza verrà ufficialmente assunta. Vittorio provvederà a stipulare con la nuova arrivata un regolare contratto di assunzione in qualità di Venere del Paradiso. A fronte di un evento così gioioso, però, ce ne sarà un altro parecchio più increscioso.

L’artefice del furto, infatti, è Pietro. La situazione si complicherà davvero moltissimo per lui in quanto il giovane rischierà il carcere minorile per la bravata commessa. Ad ogni modo, allo scopo di evitare che tutto questo accada, Vittorio interverrà per cercare di mediare la situazione. Conti riuscirà a salvare il futuro del nipote e a rimetterlo sulla retta via? Staremo a vedere.

Anticipazioni 9 novembre: sospetti su Umberto e Federico

Intanto, nella puntata del 9 novembre del Paradiso delle signore vedremo che si verificherà anche un forte avvicinamento tra Federico e Umberto. Quest’ultimo coinvolgerà il ragazzo nei suoi affari, lasciando basita Adelaide. La donna non comprende affatto il motivo per il quale suo cognato stia dando tutta questa fiducia al giovane Cattaneo. Luciano, dal canto suo, comincerà a scalpitare in quanto si sentirà messo in un angolo. Il ragioniere, infatti, comincerà a temere che il giovane possa venire a conoscenza di chi sia il suo vero padre.

Federico, però, sarà al centro anche di un’altra vicenda. Irene farà di tutto per spingere il ragazzo tra le braccia di Stefania. Quest’ultima ha confessato alla sua collega di nutrire un forte interesse per Cattaneo, per tale ragione, l’esuberante Irene deciderà di intromettersi per cercare di dare una svolta a questa situazione. Beatrice, infine, sarà estremamente preoccupata per suo figlio e non esiterà a sfogarsi con il cognato.