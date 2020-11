Patrizia De Blanck velenosa con Elisabetta Gregoraci: “Non puoi tro***re sotto le lenzuola come Cecilia Rodriguez”

Patrizia De Blanck contro Elisabetta Gregoraci

Ebbene sì, Patrizia De Blanck ne ha sparata un’altra delle sue all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. In questo caso, la Contessa avrebbe tirato in ballo un’ex concorrente del reality show di Canale 5.

Di chi si tratta? Cecilia Rodriguez che all’epoca trovò l’amore in Ignazio Moser. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto per arrivare a menzionare la sorella più piccola di Belen.

L’ex di Briatore in contrasto con Pierpaolo Pretelli

Da lunedì, subito dopo la puntata Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto diverse discussioni. La soubrette calabrese è rimasta delusa dell’ex Velino di Striscia la Notizia perché non l’ha difesa dagli attacchi ricevuti da Antonella Elia. In settimana ci sono stati vari tira e molla tra i due, e spesso si confidano con gli altri inquilini dell’appartamento più spiato d’Italia.

Ed è quello che successo alla conduttrice di Battiti Live, che ha deciso di confidarsi con Patrizia De Blanck e Maria Teresa Ruta per quello che sta vivendo con Pierpaolo. L’ex moglie di Flavio Briatore ha detto: “Io non me la sono sentita di andare oltre, gli voglio bene ma non mi sono sentita di fare di più”.

La Contessa mette in imbarazzo la Gregoraci: il motivo

A quel punto Patrizia De Blanck non si è morsicata la lingua esprimendo un suo punto di vista. Ovviamente, la nobildonna ha utilizzato un linguaggio scurrile e addirittura ha menzionato Cecilia Rodriguez. “Però voglio dire, cosa vuol dire andare oltre? T******e sotto le lenzuola? Non si può fare, una persona di un certo livello non lo fa. Lo può fare la Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto, ma lei ha un figlio non può fare le scene, c’è anche un limite“, ha detto la Contessa.

Ricordiamo, infatti, che tre anni fa la modella è l’ex ciclista trentino ebbero dei momenti di intimità all’interno della casa del GF Vip. Elisabetta Gregoraci non è rimasta a guardare, replicando così: “Ma a prescindere dal figlio io non me la sento comunque. Devi provare delle cose in più che io onestamente va bene così”. Dopo averla chiamata in causa, arriverà la replica da parte della sorella minore di Belen Rodriguez?