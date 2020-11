GF Vip, Andrea Zelletta svela un retroscena: “Mi ha detto bast**do…”

Andrea Zelletta fa una confessione su Lorenzo Ricciardi

Qualche sera fa, confidando con Enock, Adua Del Vesco e Pierpaolo Pretelli, l’ex tronista Andrea Zelletta ha ricordato la sua esperienza all’interno del dating show Uomini e Donne. In questa occasione il fidanzato di Natalia Paragoni ha rivelato agli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5 che oltre a lui, la produzione del reality show ha contattato altri ex protagonisti del programma di Maria De Filippi. Ma alla fine è riuscito ad entrare lui.

Stando alle dichiarazioni del giovane pugliese, questi sarebbero: Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione, Giordano Mazzocchi, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. E proprio su quest’ultimo ha reso noto un clamoroso retroscena: “Lui è una furia e mi ha scritto prima di entrare: ‘Bast**do auguri e complimenti, hanno preso te e me no’…”. Zelletta, inoltre, ha detto di essere rimasto sorpreso per la scelta degli autori: “Strano, io non ero tra i favoriti per entrare, capito?”

L’ex tronista parla della sua esperienza a Uomini e Donne

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta ha parlato della sua esperienza come tronista a Uomini e Donne. Il ragazza, conversando con gli altri inquilini ha riferito che all’inizio non è stato per nulla semplice. La ragione? Non riusciva a dire mezza parola, come ha detto lui stesso a Enock, Pierpaolo Pretelli e Adua Del Vesco: “Io le prime puntate non spiccicavo parola e me la facevo addosso. Non avevo mai salivazione, prendevo sempre delle mentine per l’alito. Il mio problema è a partire…”.

Subito dopo, il fidanzato di Natalia Paragoni ha parlato proprio del suo debutto nel dating show di Maria De Filippi, dicendo: “Ero vestito tutto elegante e camminavo goffo…Non sono riuscito a dire una parola…”.

Andrea Zelletta e il retroscena su Natalia Paragoni

Il dialogo di Andrea Zelletta con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5 il ragazzo ha continuato parlando della sua fidanzata Natalia Paragoni. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha fatto mistero che già durante la prima esterna si è reso conto che era lei la corteggiatrice che avrebbe scelto alla fine del suo percorso televisivo.

“Tra me e lei era scattato tutto già in un’esterna. Avevo capito che mi piaceva sul serio…”, ha dichiarato il gieffino. Nonostante siano passati sei anni da quella esperienza I due si amano come il primo giorno.