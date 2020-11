Uomini e Donne anticipazioni oggi: Michele sparla di Roberta, Sophie elimina Nino

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 6 novembre, rivelano colpi di scena sia per i protagonisti del trono classico, sia over. Per quanto riguarda i secondi, vedremo che si tornerà a parlare di Michele, Serena e Roberta.

Tra i giovani, invece, si parlerà di Sophie, la quale è uscita in esterna con un nuovo corteggiatore. La ragazza, a sorpresa, deciderà di eliminare Nino e un altro pretendente. Tutti rimarranno senza parole.

Anticipazioni oggi: guerra tra Roberta e Michele

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo a degli avvenimenti degni di nota, secondo quanto riportato dalle anticipazioni de Il Vicolo della news. La puntata comincerà con un nuovo teatrino tra Michele, Roberta e Serena. Maria De Filippi partirà da quest’ultima e le chiederà come stia procedendo con il cavaliere. La donna dirà che, dopo la precedente puntata, Michele si è molto sfogato con lei. Il protagonista ha parlato molto male di alcune donne del parterre, tra cui Roberta.

La Di Padua rimarrà profondamente delusa dalle parole del giovane. Ad ogni modo, la donna non riuscirà a mettere un punto definitivo alla loro conoscenza in quanto si sente troppo presa da lui. I presenti in studio, invece, non faranno altro che criticare pesantemente il cavaliere. Specie gli opinionisti accuseranno il concorrente di non essere interessato a nessuna delle dame. Per Roberta scenderanno quattro pretendenti, ma lei li manderà via tutti in quanto dirà di voler conoscere solo Michele.

Eliminazioni a sorpresa a Uomini e Donne

Dopo un lungo dibattito tra i tre protagonisti, vedremo che Maria chiamerà al centro dello studio una coppia, che vuole fare un annuncio. Sara e Alessio riveleranno la loro intenzione di andare via dalla trasmissione insieme in quanto sentono che sia nato qualcosa di molto forte tra loro. Successivamente, le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne ci svelano che si parlerà di Sophie. La ragazza dirà di essere uscita con Antonio e i due sono stati molto bene.

L’esterna metterà in evidenza una certa complicità e anche la tronista sembrerà sollevata per come sia andata l’esterna. In seguito, poi, la diciottenne dirà di voler fare delle eliminazioni. La ragazza informerà Nino e un altro corteggiatore di non essere più interessata a conoscerli. Questa decisione farà infuriare soprattutto il primo, il quale credeva di aver costruito qualcosa di interessante con la dama.