Paola Di Benedetto, il retroscena sul fidanzato: “Federico beveva troppo, se ne accorse mio padre”

Paola Di Benedetto ha scritto la sua autobiografia

Tra qualche giorno, precisamente il prossimo 10 novembre uscirà il primo libro di Paola Di Benedetto. A dire il vero è la sua autobiografia che si intitola ‘Se ci credi ci vogliono testa e cuore’.

L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip 4 oltre a parlare di sé stessa, all’interno del volumi ha rivelato ha menzionato il suo fidanzato Federico Rossi, di Benji e Fede, svelando dei retroscena sul loro rapporto. L’ex Madre Natura ha confessato qualcosa di molto forte sul musicista. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto tra i due innamorati non molto tempo fa.

Federico Rossi beveva molto e Paola lo ha lasciato

Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno insieme da qualche anno. Nonostante qualche alto e basso, i due ragazzi sono più felici che mai. La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e il cantante sono uniti e ha da poco hanno comunicato di essere andati a convivere.

Per la prima volta l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha confessato degli interessanti retroscena riguardanti la sua relazione sentimentale col fidanzato. La ragazza ha dichiarato che a fare la prima mossa sarebbe stata lei e non il cantante dei Benji e Fede.

Subito dopo la giovane ha detto is anche che all’inizio della loro storia d’amore lei e il fidanzato hanno avuto una crisi contanti di allontanamento perché Rossi beveva troppo. “Fede aveva perso la bussola travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo. Se ne accorse mio padre della gravità della cosa e mi mise in guardia. Ci siamo allontanati per un periodo, ma poi ci siamo ritrovati”, ha dichiarato l’ex gieffina lasciando a bocca aperta tutti i fan del noto musicista.

Federico Rossi e la fidanzata pronti a creare la loro famiglia?

Dopo un periodo di crisi, ora sembra che Federico Rossi e Paolo Di Benedetto abbiano messo da parte i dissapori passati e finalmente sono felici. Per tale ragione di recente hanno fatto il grande passo, ovvero quello di andare a convivere. In molti su Instagram si domandano se dopo tale scelta importante i due ragazzi sono pronti a convolare a nozze e magari mettere al mondo un figlio.