Carlo Pietropoli e Selvaggia Roma hanno avuto un flirt? Spuntano chat compromettenti (FOTO)

Dopo la rottura con Cecilia Zagarrigo, Carlo Pietropoli ha contattato in privato un’ex protagonista di Temptation Island, ovvero, Selvaggia Roma. L’influencer Deianira Marzano ha lanciato questo scoop dicendo di essere venuta in possesso di chat alquanto compromettenti.

Sulla questione è intervenuto anche il diretto interessato, il quale ha provato a difendersi come meglio ha potuto. Successivamente, ci sono stati degli interventi al veleno anche di Eliana Michelazzo. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

I messaggi tra Carlo Pietropoli e Selvaggia

In queste ore, Deianira Marzano ha sganciato una notizia bomba su Carlo Pietropoli e Selvaggia Roma. L’influencer ha dichiarato che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia mandato dei messaggi alquanto spinti all’ex di Francesco Chiofalo solo 10 giorni dopo aver ufficializzato la rottura con Cecilia. Il ragazzo pare abbia fatto la corte alla romana, ma lei non sembrerebbe essere stata disposta ad assecondare le sue avances.

Selvaggia, infatti, gli avrebbe risposto in modo tranquillo senza, tuttavia, cedere alle provocazioni del suo interlocutore. Sulla questione è intervenuto anche Carlo. Quest’ultimo ha registrato delle IG Stories in cui ha detto di essere parecchio furioso. Il ragazzo ha ammesso di aver scritto alla Roma, ma si è difeso dicendo che fosse single e che, pertanto, era libero di fare tutto ciò che voleva. (Continua dopo le foto)

Eliana contro la Roma

Carlo Pietropoli, inoltre, ha attaccato Deianira dicendole che con il suo scoop su Selvaggia Roma potrebbe aver urtato la sensibilità di Cecilia. La Zagarrigo, infatti, è quella che ci è rimasta più male per la rottura. Ad ogni modo, l’ex corteggiatrice ha lanciato frecciatine molto vaghe sui social. In particolare, ha detto di essere parecchio nervosa in questi giorni e se potesse mettere in pratica ciò che le sta passando per la testa rischierebbe 25 anni di galera.

Nel frattempo, ciliegina sulla torta è arrivata anche la stoccata di Eliana Michelazzo. Quest’ultima ha sbottato contro la Roma dandole della poco di buono in quanto avrebbe anche potuto evitare di rispondere alle avances di un ragazzo ancora mentalmente coinvolto da un’altra. Con il suo comportamento, Selvaggia si sarebbe confermata, ancora una volta, una persona sporca, sia fuori che dentro. Le parole di Eliana sono state davvero taglienti ma, per il momento, non hanno ricevuto alcuna risposta da Selvaggia. La Roma, infatti, è l’unica che non è intervenuta sulla vicenda. La ragazza si è solo limitata ad annunciare di essere finalmente negativa al Covid.