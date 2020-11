Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 6 novembre: Roberta umiliata da Michele, Nino e Alberto eliminati

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

È arrivata al termine la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi e giunta alla sua 25esima edizione. Il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita di vedere un altro appuntamento, il quinto ed ultimo settimanale, dedicato al Trono classico e al parterre senior.

Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal sito internet Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Michele offende Roberta dal punto di vista fisico

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano che si parlerà di Roberta e Michele. Serena ha inviato alla redazione un messaggio vocale del cavaliere in cui criticava tutte quelle con cui si è sentito fino ad oggi. Tra queste anche la Di Padua, che ha criticato dicendo che “ha un sedere che sembra un portaaerei“. Ovviamente la dama ci rimarrà molto male perchè ha quasi una cotta per lui, anche se si lamenta perchè non la chiama mai al telefono ma le invia solamente dei messaggi.

In studio, l’uomo verrà aspramente criticato perchè a detta degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti la sta prendendo per i fondelli. Successivamente arriveranno quattro 4 cavalieri per conoscere Roberta ma quest’ultima li manderà via tutti, vuole continuare solo con Michele. Poi una coppia deciderà di uscire insieme dal dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Sara e Alessio.

Trono classico: Sophie clamorosamente elimina Nino e Alberto

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che si parlerà del Trono classico, ovvero della 18enne Sophie. La tronista prima della registrazione è uscita con Antonio, un corteggiatore semplice e diverso dai tatuati tutto muscoli ma abbastanza spigliato e determinato. Il ragazzo l’ha portata a pescare, lei è molto contenta dell’eterna realizzata con lui.

Subito dopo la giovane deciderà a sorpresa di eliminare sia Nino, con la quale si è scambiato un bacio, che Alberto. Il motivo? Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, perchè i due spasimanti non hanno avuto nessuna reazione. Marco invece deciderà di rimanere nel dating show di Maria De Filippi.