GF Vip, Pierpaolo Pretelli si è sentito male in casa: ecco come sta adesso

Pierpaolo Pretelli ha un malore al GF Vip 5

Momento di apprensione al Grande Fratello Vip 5. Infatti, nel pomeriggio di giovedì uno dei concorrenti del del reality show di Canale ha avuto un malore. Cos’è accaduto? In pratica, Pierpaolo Pretelli si è sentito male subito dopo pranzo, mostrando di avere una reazione allergica. Al momento non si conosce con esattezza la causa del suo malessere, tuttavia il pubblico ha dato la colpa di tutto questo a Dayane Mello.

Infatti, in molti hanno sostenuto che la modella brasiliana, impegnata a cucinare, potrebbe aver messo l del limone nel pollo prima di portarlo ai commensali. Oppure potrebbe aver pulito malamente la pentola, lasciando tracce di agrumi, alimento a cui l’ex Velino di Striscia la Notizia è allergico. Naturalmente tutti i concorrenti di sono allarmati per il giovane, per tale ragione è stato immediatamente chiamato il medico per visitarlo. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

L’ex Velino di Striscia la Notizia ha avuto un malore: ora sta meglio

Tutti i concorrenti della quinta stagione del Grande Fratello Vip, vedendo Pierpaolo Pretelli in grosse difficoltà, hanno immediatamente chiesto alla produzione di chiamare un medico per capire cosa gli stesse accadendo.

A quel punto, l’ex Velino di Striscia la Notizia è stato visitato, il quale gli ha somministrato un antistaminico che lo ha fatto stare meglio al giro di pochi minuti. Per fortuna il ragazzo che di è allontanato da Elisabetta Gregoraci si è ripreso molto bene dal malore. Subito dopo, infatti, il gieffino è impegnato a partecipare alla prova settimanale assegnata dagli autori del reality show di Canale 5 più in forma di prima.

L’uscita infelice di Dayane Mello su Pierpaolo

Successivamente Elisabetta Gregoraci si è avvicinata a Dayane Mello chiedendole se per caso avesse messo inavvertitamente del limone nel pollo. Ma anche se ha lavato con superficialità la pentola, magari lasciando traccia di qualche agrume. Ma la concorrente brasiliana del Grande Fratello Vip 5 ha immediatamente risposto con un no.

Ma non è finita qui, infatti l’ex di Stefano Sala ha fatto una insinuazione poco carina che ha fatto storcere il naso al popolo del web: “E’ tutto nella sua testa…”. Naturalmente l’uscita poco felice della modella ha scatenato una serie di critiche e polemiche sui vari social network.