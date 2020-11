Brutte notizie sul GF Vip: chiusura anticipata e sospensione messa in onda causa Covid (FOTO)

In queste ore è trapelata una notizia poco piacevole che riguarda il GF Vip, che annuncia una possibile chiusura anticipata del programma. Alfonso Signorini aveva dichiarato che la trasmissione si sarebbe protratta fino a febbraio, con un ricambio costante di concorrenti.

Ad ogni modo, pare che la verità non sia esattamente questa. Come tutti gli italiani avranno avuto modo di vedere, il Governo ha apportato delle nuove modifiche normative per fronteggiare l0emergenza Covid. A causa di tale situazione, dunque, pare che il reality show sia costretto a dei tagli.

La chiusura anticipata del GF Vip

Da poco è stata diffusa la notizia inerente il taglio della seconda regia del programma di Canale 5. D’ora in poi, infatti, i telespettatori potranno visionare solo un’inquadratura della casa su digitale e non più due. Questo è stato necessario a causa dei tagli sul personale che sono stati effettuati. Ad ogni modo, questa sembra non essere l’unica modifica apportata dagli autori del programma. Il GF Vip, infatti, dovrebbe dare luogo ad una chiusura anticipata a causa del Covid e non solo.

L’influencer Amedeo Venza ha diffuso tale brutta notizia sul reality show ed ha anche aggiunto che pare verrà tagliata la messa in onda del venerdì. Il programma condotto da Alfonso Signorini, dunque, dovrebbe continuare ad andare in onda un solo giorno a settimana, il lunedì, e dovrebbe terminare molto prima di febbraio. Per il momento, però, si attendono conferme ufficiali da parte di Mediaset. (Continua dopo la foto)

Il televoto annullato

Al di là della chiusura anticipata del GF Vip, in casa stanno continuando a verificarsi degli episodi alquanto incresciosi. Poche ore fa, infatti, lo staff del reality show ha pubblicato una comunicazione sulle pagine social del programma in cui è stato annunciato l’annullamento del televoto. La produzione ci ha tenuto ad aggiornare tutti i telespettatori del fatto che la votazione di questa sera è stata vanificata e tutti quelli che avevano espresso la loro preferenza verranno rimborsati.

Il motivo di tale decisione risiede in un provvedimento disciplinare preso per un concorrente. Sul web, intanto, in molti stanno ipotizzando chi possa essere il destinatario del richiamo. I dubbi ricadono su due protagonisti, ovvero, Paolo Brosio e Andrea Zelletta. Entrambi hanno infranto il regolamento facendo spoiler su quanto sta accadendo al di fuori della casa. Nella puntata di stasera, venerdì 6 novembre, scopriremo tutto.

https://www.instagram.com/p/CHOETQlnOGA/?hl=it