GF Vip, Paolo Brosio senza freni: “Se le vedo io mi masturbo”

Paolo Brosio concorrente del Grande Fratello Vip 5 dopo quasi 50 giorni

A distanza di un paio di mesi, Paolo Brosio è riuscito ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5 come concorrente. Ricordiamo che il giornalista toscano alcuni giorni prima del suo ingresso previsto a settembre si è ammalato di Covid-19 ed è rimasto in ospedale per diverse settimane.

Ora che a tutti gli effetti è un inquilino del reality show di Canale 5, l’ex inviato del Tg4 è irrefrenabile. Infatti, da sette giorni a questa parte ci sono state diverse sue esibizioni che hanno fatto storcere il naso non solo al pubblico, ma anche al conduttore Alfonso Signorini. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia.

Dayane Mello e Adua Del Vesco fanno uno scherzo al giornalista toscano

In pratica, a distanza di una settimana dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 5, nei confronti di Paolo Brosio sono arrivate delle richieste di squalifica dovute a presunte bestemmie. Ma anche preghiere recitate ad alta voce nel cuore della notte facendo arrabbiare gli inquilini e Alfonso Signorini, oppure la rivelazione ad Elisabetta Gregoraci della data conclusiva del programma targato Endmol Shine Italy.

Di recente, però, il giornalista toscano è stato coinvolto in un divertente scherzo organizzato da Dayane Mello e Adua Del Vesco. La modella brasiliana è l’attrice messinese hanno fatto finta di avere un rapporto intimo chiuse dentro una camera da letto e si sono fatte sentire proprio dal gieffino che ha immediatamente chiesto: “Stanno limonando?”.

Paolo Brosio e la frase volgare al GF Vip 5

Oltre a Dayane Mello e Adua Del Vesco, anche Elisabetta Gregoraci era complice dello scherzo si danni di Paolo Brosio. A quel punto, l’ex moglie di Flavio Insinna ha detto al giornalista toscano di avvicinarsi alla porta e lui, senza peli sulla lingua ha detto: “Ma se le vedo io mi masturbo, meglio che non veda”.

Affermazione molto forte e volgare che gli spettatori e gli utenti web non hanno gradito per niente chiedendo alla produzione del GF Vip di prendere dei seri provvedimenti. Se ne parlerà nel nuovo appuntamento in diretta su Canale 5, oppure sarà un argomento tabù? Non rimane che attendere cisa farà Alfonso Signorini.