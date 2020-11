GF Vip, Enock si sfoga dopo gli schiaffi di Patrizia, ma la regia censura tutto: web indignato (VIDEO)

Le ultime ore sono state davvero pesanti nella casa del GF Vip a causa di un avvenimento che si è verificato tra Patrizia e Enock. La contessa è visibilmente stressata in questi giorni, sta di fatto che ha avuto una reazione inaspettata nei confronti del suo pupillo.

La donna, infatti, lo ha schiaffeggiato e gli ha dato una gomitata. Dopo l’avvenimento, i concorrenti hanno commentato quanto accaduto e anche Enock ha provato ad esternare il suo stato d’animo. La produzione del reality show, però, ha interrotto immediatamente il collegamento censurando quelle scene.

Lo scontro tra Patrizia e Enock

Tra Patrizia e Enock è scoppiata una lite nella casa del GF Vip. La contessa stava parlando con Tommaso quando, improvvisamente, il fratello di Balotelli si è messo davanti a lei impedendole di dialogare serenamente. A quel punto, allora, la donna ha letteralmente sbroccato ed ha preso a schiaffi il coinquilino. Dopo la sua reazione, Enock si è allontanato visibilmente provato. I vari concorrenti hanno commentato l’accaduto e specie Tommaso si è mostrato particolarmente adirato.

In molti hanno attribuito al comportamento della commessa un’accezione negativa. La donna è particolarmente stanca in questi giorni, ma questo sembra non giustificare affatto comportamenti del genere. Anche gli utenti del web sono profondamente indignati per quanto accaduto. A peggiorare ulteriormente la situazione ci ha pensato anche la regia del reality show, la quale pare stia facendo in modo di non mandare in onda la vicenda. (Continua dopo il video)

Non ho visto il video delle sberle della contessa a Enock, però lei ne parla qui! #GFVIP pic.twitter.com/AwC5EGooIH — Davide 🏳️‍🌈 (@davide_leon) November 5, 2020

La censura della regia del GF Vip

Dopo lo scontro con Patrizia, Enock si è sfogato in giardino con alcuni concorrenti del GF Vip. Il ragazzo stava mostrando tutto il suo disappunto, tuttavia, ha provato a mantenere la calma. Il giovane, infatti, ha ammesso di aver scoperto di essere una persona molto paziente, ad ogni modo, a tutto c’è un limite. Proprio mentre il concorrente si stava sfogando, però, gli autori hanno cambiato inquadratura censurando il suo sfogo.

Questo comportamento non è stato affatto gradito dai telespettatori, i quali hanno commentato sui social quanto accaduto. La maggior parte degli utenti di Twitter reputa che la contessa debba immediatamente abbandonare la casa. Intanto, la produzione ha annullato il televoto a causa di provvedimenti disciplinari per un concorrente. In un primo momento si era pensato che il destinatario potesse essere uno tra Andrea e Paolo. Alla luce di quanto accaduto, però, l’incriminata potrebbe essere proprio Patrizia.