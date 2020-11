Massimo Boldi senza freni: “In pensione? Col c*** che ci vado…”

Massimo Boldi contrario a rimanere in casa perché oltre 70enne

In questi giorni di grande emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, molti politici del Governo hanno ipotizzato di “recludere” gli over 70 in casa per evitare di essere infettati dal virus e rischiare di morire.

A tal proposito è stato chiamato in causa Massimo Boldi che, oltre a dire la sua su tale argomento ha parlato anche del suo ultimo film, ovvero cinepanettone dal titolo Natale su Marte, dove interpreta il figlio di Christian De Sica. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato il professionista lombardo.

L’attore lombardo non vuole andare in pensione

In una recentissima intervista, Massimo Boldi ha detto di essere del tutto contrario all’idea di chiudere in casa gli over settantenni visto che lui nonostante i suoi 75 anni è ancora pieno di vita. Poi ha affermato che al momento non vuole andare in pensione e secondo lui sarebbe questione lontana. “Sono molto contento che questa idea demenziale sia stata messa in campo”, ha detto il noto comico milanese.

A tal proposito, parlando dei suoi coetanei ha detto anche che nell’ultimo film in cui ha preso parte, Natale su Marte, nonostante non fosse giovanissimo impersonerà il figlio del suo caro collega Christian De Sica. “Diciamo che mi sento come Mickey Rooney, il grande attore americano per sempre bambino. Sicuramente non un pensionato. In pensione col cazzo che ci vado!”, ha dichiarato Boldi.

Massimo Boldi e il suo atteggiamento verso le belle donne

Di recente, Massimo Boldi sui suoi canali social ha condiviso degli scatti di modelle chiedendo ai follower il nome di queste ultime. Inoltre, l’attore non si è risparmiata dal fare commenti piccanti nei confronti della fashion blogger Chiara Ferragni e ad altre vip.

Poi il professionista lombardo si è paragonato all’ex Premier Silvio Berlusconi e al noto imprenditore Flavio Briatore dicendo: “Noi ultra-settantenni abbiamo una marcia in più con le ragazze, basta vedere Briatore e Berlusconi”. Parlando col giornalista di Dagospia, quest’ultimo gli ha domandato cosa ne pensassero le sue figlie del suo comportamento. A quel punto Massimo ha risposto che le sue tre ragazze sono l’amore della sua vita. Ricordiamo che anni fa l’attore è rimasto vedovo e successivamente ha avuto un flirt con una ragazza più giovane di lui.