Romina Power, nuovo lutto in famiglia. L’annuncio doloroso: “Ci ha lasciato…” (FOTO)

È morto il cognato di Romina Power

Nella mattinata di venerdì Romina Power ha dato una triste notizia a tutti coloro che la seguono sui suoi canali social. Poche parole su Instagram e uno scatto che mostra una persona presa di mentre di trova all’aperto. Chi è quest’uomo?

A corredo della foto in questione, l’ex moglie di Al Bano Carrisi ha scritto: “Oggi voglio ricordare mio cognato, William Greendeer , che ha lasciato il corpo ieri a Viroqua, Wisconsin dove si batteva per proteggere la natura . Era il papa’ di mia nipote, Stella . Foto Yari Power Carrisi”. La donna ha informato tutti i follower della morte di suo cognato, ovvero il marito della sorella Taryn, che è venuta a mancare pochi mesi fa a causa di una terribile forma di leucemia. (Continua dopo il post)

Chi era William Greender?

A distanza di qualche mese, dopo Taryn è venuto a mancare anche il marito William Greender. Quest’ultimo era un americano, e dalla relazione sentimentale con la sorella di Romina Power è nata la quarta figlia Stella Bianca Greendeer.

La donna che è morta lo scorso giugno, era già mamma di altri tre figli avuti da matrimoni precedenti. Taryn ha trascorso con William degli anni all’insegna dell’amore, un momento di felicità che è stato interrotto quando alla donna è stato diagnosticato un tumore al sangue che, nonostante le cure l’ha portata alla morte.

Lo scorso giugno era morte la moglie, Taryn Power

In un’intervista, Romina Power aveva dichiarato: “Quando l’ho saputo, mia sorella mi ha spinto ad andare in ospedale!”. Taryn anche se amareggiata aveva accettato la sua condizione, tuttavia decise di tentare anche delle cure alternative in grado di farla guarire. “Ho scelto di curare la mia malattia, una forma rara di cancro al seno, con la medicina occidentale e con quella tradizionale degli indiani d’America”, aveva rivelato la donna morta lo scorso giugno.

Inoltre, la sorella della cantante statunitense disse: “Sentivo di aver bisogno anche di una via naturale, e mi domando se le cerimonie indiane abbiano avuto qualche effetto“. Dopo il triste annuncio della Power, al momento non ci sono altre informazioni sulle cause della morte di suo cognato.