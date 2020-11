Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri rompe il silenzio, la sua verità su Ida Platano

Il cavaliere del trono over dopo mesi di silenzio ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. Ecco le dichiarazioni su Ida Platano.

Uomini e Donne: tra Ida e Riccardo è finita, lui rompe il silenzio

Abbiamo conosciuto Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne e tra loro c’è stata una storia davvero molto complicata. All’inizio c’era una grande attrazione fisica ma molte incomprensioni in studio. Hanno deciso di iniziare una relazione, si sono messi alla prova anche a Temptation Island, e dopo molti pianti e litigi, hanno deciso di convivere.

Tuttavia, in poco tempo si sono lasciati ed entrambi sono tornati nel programma di Maria De Filippi da single. Riccardo ha capito di essere ancora innamorato di lei. Ida era un po’ titubante, ma alla fine ci hanno riprovato, hanno trascorso il lockdown insieme ma il loro rapporto è giunto di nuovo al capolinea.

Ida qualche giorno fa aveva parlato proprio di questo a Uomini e Donne Magazine. La convivenza durante il lockdown non è stata facile. Quando Riccardo è tornato a casa dalla sua famiglia non si è fatto più sentire e non ha più risposto alle sue telefonate. Ma Riccardo ha deciso di replicare raccontando la sua versione dei fatti.

Riccardo: ‘Ero sempre io a chiamarla, lei non era innamorata di me’

Riccardo ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine per replicare alle dichiarazioni della sua ex compagna. La decisione di trascorrere il lockdown insieme da lei a Brescia è stata di Riccardo, non aveva intenzione di rimanere lontano da lei per mesi. Tuttavia, ci sono state molte incomprensioni e molti litigi tra loro. Quando lui poteva tornare in Puglia si aspettava che Ida gli chiedesse di rimanere, di tornare. Invece lei ha detto che aveva bisogno di tempo perchè la convivenza non era andata bene.

Riccardo dice di averla chiamata spesso ma lei era sempre impegnata e molto distante. A giugno lei lo ha messo in discussione dicendo che le era arrivata una segnalazione di una frequentazione con una ragazza. A quel punto lui non si è fatto più sentire e con il senno di poi è convinto che lei non sia mai stata innamorata di lui in questa seconda parte della loro storia.

Come sappiamo Riccardo è tornato nel parterre di Uomini e Donne. Che cosa succederà? Questa volta sarà davvero finita con Ida Platano?