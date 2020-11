Temptation Island, Speranza Capasso è incinta? Alberto: “La famiglia che cresce” (FOTO)

Dopo la fine di Temptation Island Speranza e Alberto stanno continuando a far parlare della loro coppia, in queste ore è sopraggiunta addirittura la notizia che la Capasso possa essere incinta. Gli utenti del web sono rimasti sconvolti da alcuni messaggi criptici pubblicati dalla dama.

Alberto sta facendo di tutto per riconquistare la sua donna. Nel dettaglio, le sta facendo regali e sorprese, allo scopo di riuscire a riconquistare la sua fiducia. Lei sta accettando il corteggiamento, ma si sta mantenendo ancora molto vaga con i fan. L’ultimo aggiornamento sulla coppia, però, paventa uno scenario inaspettato.

Per il web Speranza Capasso è incinta

Alcune ore fa, Speranza Capasso ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha lasciato intendere ai fan di essere incinta. La donna ha mostrato un regalo ricevuto da Alberto, il quale è caratterizzato da un orsacchiotto azzurro. A tale pensiero è stato accompagnato un bigliettino alquanto misterioso. Il protagonista, infatti, ha scritto che quando due persone si amano si supera ogni cosa. Inoltre, ha anche aggiunto che la famiglia cresce.

Questa frase ha condotto i fan verso un’unica direzione, ovvero, quella secondo la quale la dama sarebbe in dolce attesa. Sulla questione è intervenuta l’influencer Deianira Marzano, la quale ha condiviso alcuni messaggi ricevuti dai suoi fan. In molti reputano davvero assurdo che la ragazza sia riuscita a perdonare il suo ex dopo tutto quello che le ha fatto durante e dopo la partecipazione a Temptation Island. (Continua dopo la foto)

La diretta di Alberto Maritato

Ricordiamo, infatti, che Alberto ha tradito la sua donna con la tentatrice Nunzia e non solo. Una volta terminata l’esperienza nel villaggio, Maritato ha continuato a frequentare la sua “amante” in segreto. Tra i due ci sono stati anche dei baci e dei momenti di passione. La donna è venuta a conoscenza di tutto ciò ma, nonostante tutto questo, sta accettando il corteggiamento da parte del suo ex.

Inoltre, gli ultimi video sembrano paventare anche l’ipotesi che Speranza Capasso possa essere incinta. Al momento, però, non sono pervenute conferme dai diretti interessati. Ieri sera, Alberto ha registrato una diretta con la community di Instagram in cui ha parlato di tutto quello che è accaduto ed ha risposto ad alcuni insulti che è solito ricevere. Il ragazzo ha detto che da casa è semplice sparare sentenze. Quando ci si trova dentro una situazione, però, le cose sono completamente diverse.

