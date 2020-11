Carlo Conti ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze: le condizioni e cosa accadrà a Tale e quale show

Come i telespettatori hanno avuto modo di vedere, la puntata del 6 novembre di Tale e quale show è stata diversa in quanto il conduttore Carlo Conti si è aggravato ed è stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze. Il presentatore è risultato positivo al Covid ma, inizialmente, era completamente asintomatico.

Per tale motivo, è riuscito a condurre la puntata anche a distanza attraverso un collegamento video. Con il passare dei giorni, però, le sue condizioni sono peggiorate, fino ad arrivare addirittura a prendere la decisione di ricoverarlo. Cosa accadrà, dunque, alle prossime puntate di Tale e quale show?

Gli aggiornamenti su Carlo Conti: è ricoverato a Firenze

Le condizioni di salute di Carlo Conti sono peggiorate e il conduttore è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive nell’ospedale Careggi di Firenze. I medici hanno ritenuto opportuno tenere sotto controllo la situazione direttamente attraverso una struttura sanitaria adeguata. I dottori, dunque, hanno reputato il suo stato di salute incompatibile con l’isolamento a casa. Già alcuni giorni fa, il conduttore aveva pubblicato un post su Instagram in cui aveva detto di essere sopraffatto dai sintomi del Coronavirus.

Al momento, il presentatore non pare sia in condizioni estremamente gravi, ma si trova comunque in una condizione particolarmente delicata per cui è necessario un supporto medico adeguato. La moglie Francesca Vaccaro, invece, alcuni giorni fa ci aveva tenuto a ringraziare tutti i fan per gli splendidi messaggi di supporto e di auguri di pronta guarigione per suo marito. La donna aveva anche aggiunto che la situazione fosse dura, ma che suo marito stesse reagendo abbastanza bene. In seguito, però, le cose sono precipitate. (Continua dopo i post)

Cosa accadrà a Tale e quale show

Ad ogni modo, il fatto che Carlo Conti sia stato ricoverato impone un cambiamento ancora più radicale per le prossime puntate di Tale e quale show. Stando a quanto emerso in queste ore, infatti, pare che lo scettro passerà in modo integrale ai tre giudici. Nel dettaglio, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi saranno i conduttori del talent show. I tre, ovviamente, saranno anche supportati dall’aiuto di Gabriele Cirilli.

Nella puntata del 6 novembre i quattro protagonisti si sono destreggiati in modo ottimale nel ricoprire questo nuovo incarico. Carlo si è collegato attraverso una telefonata per aggiornare sulla sua salute e per fare un in bocca al lupo ai suoi colleghi. Ad ogni modo, pare che anche le prossime puntate passeranno definitivamente alla conduzione dei tre giudici e di Cirilli.