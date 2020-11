Grande Fratello Vip: salta l’ingresso di un ex naufrago, tutti i dettagli

Era dato per certo come concorrente della quinta edizione, ma non ci sarà. Ecco che cosa è successo

GF Vip: salta l’ingresso di un ex naufrago

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata a metà settembre e ogni settimana ne succedono di tutti i colori. Al contrario della quarta edizione, il doppio appuntamento settimanale sta reggendo anche se il cast è ridotto a causa di ritiri e squalifiche delle prime settimane. Non solo, ma Alfonso Signorini ha anche parlato di un allungamento del programma a febbraio e quindi servono necessariamente nuovi vip nella Casa.

Ad esempio, sappiamo che i tre nuovi concorrenti che dovevano entrare la settimana scorsa erano Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. All’ultimo momento quest’ultima è risultata positiva al Covid e il tutto è stato rinviato. Ma qualche settimana fa c’era anche un altro nome dato per certo che doveva varcare la porta rossa, quello di Simone Susinna. (Continua dopo la foto)

Il modello ha partecipato alcuni anni fa all’Isola dei Famosi (nell’edizione in cui ha trionfato Raz Degan) e poi il gossip lo ha coinvolto per la sua storia d’amore con l’ex gieffina Mariana Rodriguez. Alfonso Signorini aveva fatto vedere agli attuali concorrenti la sua sagoma qualche settimana fa e Andrea Zelletta lo aveva riconosciuto essendo suo amico.

Ma Simone non parteciperà più al reality. Gabriele Parpiglia lo ha confermato attraverso Giornalettismo. Il giornalista ha rivelato che il modello doveva essere un concorrente di Grande Fratello Vip dall’inizio ma che lui aveva un contratto per la realizzazione di una pubblicità e per questo motivo non ha più potuto partecipare. Anche per l’amore si è chiusa una porta. Simone aveva voltato pagina con la modella spagnola Ana Moya Caldazo, ma la loro storia è già finita.

I nuovi ingressi

Nella Casa del Grande Fratello Vip stanno per arrivare i rinforzi. Dopo il ritiro di Flavia Vento, la squalifica di Denis Dosio e Fausto Leali, stanno per fare il loro ingresso dei nuovi concorrenti. Paolo Brosio è entrato la settimana scorsa, sono pronti anche Stefano Bettarini e Giulia Salemi.

Tra qualche tempo potrà entrare anche Selvaggia Roma, adesso negativa al Covid. Alfonso Signorini ha anticipato che tra qualche settimana ci saranno altri 5-6 vip pronti a mettersi in gioco. Ovviamente gli attuali concorrenti hanno ricevuto qualche spoiler e non sembrano molto felici di questa cosa.