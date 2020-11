Il Paradiso delle signore trama 10 novembre 2020: Luciano affronta Umberto, inaspettata decisione su Pietro

La trama della puntata del 10 novembre del Paradiso delle signore rivela che Luciano deciderà di andare a villa Guarnieri per affrontare di persona Umberto. Tra i due scoppierà una lite senza precedenti, che preoccuperà moltissimo anche Adelaide.

La contessa comincerà ad indagare sulla vicenda e i suoi sospetti si avvicineranno sempre di più alla verità. La vita di Pietro sarà appesa ad un filo. Un giudice si pronuncerà sulla questione del furto e darà un responso inaspettato.

Lite tra Luciano e Umberto al Paradiso delle signore

Nella puntata del 10 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio sarà sempre più preoccupato per la situazione di Pietro. La sua posizione è davvero troppo delicata, in quanto rischia grosso a seguito del furto al grande magazzino. Sarà davvero molto difficile che non ci siano ripercussioni. Su di un altro versante vedremo che Luciano diventerà sempre più intollerante alla vicinanza tra Umberto e Federico. Per questo motivo, il ragioniere deciderà di andare a casa del commendatore per parlargli a quattrocchi.

I due avranno un diverbio davvero molto acceso, che preoccuperà moltissimo anche Adelaide. Il banchiere rimarrà molto provato dallo scontro, ma quando la cognata gli farà delle domande in merito ai motivi di tanto astio nei confronti di Luciano il commendatore rimarrà vago. Adelaide, allora, comincerà a fare delle indagini per conto suo. Riuscirà da sola a scoprire la verità sulla paternità?

Trama 10 novembre: la vita di Pietro e Vittorio cambierà

Al Paradiso delle signore, inoltre, nella puntata del 10 novembre vedremo che Stefania sarà sempre più vicina a Federico. I due decideranno di prendere un appuntamento per conoscersi meglio. Le Veneri, allora, si prodigheranno per aiutare la nuova commessa a prepararsi per l’uscita romantica con il giovane Cattaneo. Tuttavia, quest’ultimo verrà colto da un imprevisto il quale cambierà drasticamente i suoi programmi. L’incontro tra i due ragazzi, infatti, salterà all’ultimo momento e Stefania rimarrà molto male.

Tornando alla delicata vicenda che riguarda Pietro, invece, le cose per il giovane si metteranno molto male. I tentativi di Vittorio di mediare la situazione non si riveleranno particolarmente produttivi. Ad ogni modo, la resa dei conti sarà, ormai, sempre più vicina. Un giudice avrà in mano la vita del ragazzo e la decisione che prenderà lascerà senza parole tutti. L’esito cambierà per sempre la vita di Pietro e anche quella di Vittorio.