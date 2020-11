Uomini e Donne, Valentina svela cosa è successo la prima notte con Germano: “Ho pianto tantissimo”

Valentina e Germano hanno lasciato Uomini e Donne ma, a quanto pare, le cose tra i due non stanno andando esattamente nel migliore dei modi. L’Autiero, nel corso di un’intervista, ha raccontato di essersi pentita di aver lasciato il programma, in quanto il napoletano non è affatto innamorato di lei.

Inoltre, la dama ha spiegato un increscioso avvenimento verificatosi in occasione della prima notte trascorsa con lui dopo aver lasciato il programma. La donna ha ammesso di aver pianto ininterrottamente. Vediamo perché.

Intervista a Valentina sulla prima notte con Germano

In un’intervista, Valentina Autiero ha raccontato cosa ha fatto con Germano la prima notte dopo aver lasciato Uomini e Donne. La donna ha detto che i due sono andati a cena insieme e hanno parlato molto di quanto accaduto in puntata. In seguito, hanno anche deciso di trascorrere la notte insieme. Le ore, però, non sono passate con serenità, anzi. Valentina ha spiegato di non aver fatto altro che piangere, sia prima di addormentarsi, sia al risveglio.

Il motivo risiede nel fatto che non riesce a sopportare il fatto che Germano le abbia confessato di non essere innamorato di lei. La donna avrebbe voluto lasciare il programma in un contesto completamente diverso da ciò che è accaduto. Uscire tra le lacrime non è certamente una cosa che si sarebbe augurata. Inoltre, il cavaliere non avrebbe fatto altro che rivelarle che avrebbe preferito continuare a conoscerla in trasmissione.

I due vorrebbero tornare a Uomini e Donne

Tornare a Uomini e Donne, però, al momento è difficile per Valentina e Germano. La donna ha detto che lui, pur volendo, non saprebbe assolutamente come comportarsi. La protagonista dell’intervista ha anche aggiunto di aver deciso di andare via non per amore, ma a causa di Aurora. Tutti i telespettatori del programma ricorderanno il pesante litigio di cui si sono rese protagoniste le due dame in una delle precedenti puntata.

Ad ogni modo, al momento Valentina ha detto di essere un po’ confusa e di aspettare che sia Germano a fare qualcosa per lei. Lo sfogo della donna è proseguito anche su Instagram, dove ha continuato a palesare il suo malessere. L’Autiero ha detto di star ricevendo moltissimi messaggi da parte dei fan che le chiedono informazioni sulla sua vita sentimentale. Almeno per il momento, però, la dama non vuole sbilanciarsi.