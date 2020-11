Roberto Parli vuota il sacco sull’addio ad Adriana Volpe: “Mia figlia piange” (FOTO)

Adriana Volpe e Roberto Parli si sarebbero lasciati

Ebbene sì, dopo varie indiscrezioni circolate in rete ora sembra essere arrivata la conferma. Pare che Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati. Il magazine Magazine ha assicurato che il matrimonio è giunto al capolinea, una notizia che non è stata smentita dai diretti interessati.

Di recente, sull’account Instagram, l’imprenditore svizzero, rispondendo alle domande di alcuni follower, ha fatto capire che la storia d’amore con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 è praticamente finita. L’uomo, abbastanza polemico e delle affermazioni molto forti nei confronti della conduttrice di Ogni Mattina, ha fatto intendere che non c’è stata una separazione consensuale ma piena dj dolore, almeno da parte di Parli.

Il matrimonio è finito per colpa dell’imprenditore svizzero?

Su Instagram, un utente web ha detto a Roberto Parli che è stato lui la causa della fine del suo matrimonio con Adriana Volpe. A quel punto l’imprenditore di origini svizzere ha risposto in così: “Tu cosa sai e chi sei?”.

Ma non è finita qui, l’uomo ha aggiunto che la storia di una persona, in questo caso l’ex gieffina non si giudica in tre mesi ma in quattordici anni. In più, il professionista ha invitato il seguace di IG a non farsi un’idea solamente da ciò che ha osservato al Grande Fratello Vip o nella televisione in generale. Il motivo? Perchè secondo Roberto ha detto che la vita reale è un’altra cosa. Successivamente, però, il Parli ha fatto una confessione ancora più dura.

Botta e risposta tra Roberto Parli e dei follower

Replicando alla domanda di un follower, Roberto Parli ha risposto in questo modo: “Famosa di cosa? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta”. Degli utenti web hanno insinuato che la moglie Adriana Volpe si sia consolata con Andrea Denver, modello veronese conosciuto durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4. Ricordiamo, infatti, che i due all’interno della casa di Cinecittà hanno instaurato un bellissimo rapporto.

Dopo la loro uscita, il web e le riviste di pettegolezzi avevano ipotizzato una flirt segreto che in realtà non c’è mai stato. Per tale ragione un seguace ha voluto ironizzare su questo rumor di gossip, scrivendo: “Adesso l’armadio è occupato dall’amico”. Ovviamente Roberto non è rimasto a guardare replicando anch’esso con un filo di sarcasmo: “Quando si farà il cambio di stagione apriremo gli armadi”. Ecco il botta e risposta su Instagram: