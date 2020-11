GF Vip, Tommaso Zorzi rivela un imbarazzante aneddoto: “Sono durato tre minuti”

GF Vip 5, la confessione inedita di Tommaso Zorzi

Senza ombra di dubbio, Tommaso Zorzi è il protagonista maschile del Grande Fratello Vip. Il rampollo milanese, infatti, riesce sempre a coinvolgere il pubblico da casa con i suoi racconti o con le sue strampalate iniziative. Di recente, ad esempio, il noto influencer meneghino ha rivelato per la prima volta un aneddoto risalente alla sua infanzia.

Nell’appartamento più spiato d’Italia si parlava del gioco del calcio e il 25enne ha confessato che da ragazzino ha tentato a prendere parte in questa disciplina sportiva. Ma, stando al suo racconto, tale esperienza è finita molto presto. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto l’ex fidanzato di Iconize.

L’influencer milanese negato per il calcio: la confessione

Per la prima volta in assoluto, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi ha confessato che da bambino avrebbe provato a giocare a calcio. Quando l’attuale gieffino aveva solo sette anni, la madre lo iscrisse con tutto l’occorrente che serve per far parte di una squadra di calcetto.

Purtroppo, però, fin dalla prima giornata di allenamento fu lampante che per lui il gioco del calcio non sarebbe mai stato lo sport della vita. “Mia mamma mi iscrisse a calcio quando avevo 7 anni. Una lezione. Arrivo sul campo e il mister ha urlando dicendo di metterci in fila e rivolgendosi a me ‘Zorzi mettiti lì”, ha dichiarato il rampollo meneghino.

Tommaso Zorzi solo tre minuti in campo per giocare a calcio

Parlando con gli altri inquilini del reality show di Canale 5, Tommaso Zorzi ha continuato così il suo racconto: “Io ho risposto con un ‘Non mi devi dire cosa fare’, prendo e vado, con mia mamma che mi guardava sconvolta. Sono durato tre minuti sul campo! Avevo anche tutto l’occorrente eh. La mia carriera calcistica è durata tre minuti”.

Con lui, durante la conversazione c’erano Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta, che erano molto divertiti dalla sua rivelazione. In questi primi due mesi di programmazione, il 25enne è stato in grado di conquistare l’attenzione del pubblico grazie ai suoi lodi di fare. Addirittura, sul web sono iniziate le scommesse per il vincitore finale del GF Vip 5 e il candidato numero uno è proprio Zorzi.