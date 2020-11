Uomini e Donne cosa vedremo oggi: Nicola chiude con Veronica e balla con Gemma

Oggi, lunedì 9 novembre, a Uomini e Donne vedremo che arriveranno nuovi protagonisti per corteggiare esponenti del parterre sia femminile sia maschile del trono over. Nicola, invece, interromperà la conoscenza con Veronica e spiazzerà Gemma.

In merito al trono classico, invece, vedremo che Gianluca si troverà molto in sintonia con una corteggiatrice nuova. Sophie, dal canto suo, manderà definitivamente via Nino in quanto non gradirà il suo modo di fare.

Spoiler oggi: Gianluca esce con una nuova corteggiatrice

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne rivelano che Sophie chiuderà definitivamente la conoscenza di Nino. Gianluca De Matteis, invece, sta conoscendo due corteggiatrici, la prima è Gabriella, con cui è scattato anche un bacio nelle puntate precedenti. La seconda, invece, è una ragazza nuova con cui sembra si stia trovando molto bene. Nel corso della puntata, infatti, vedremo l’esterna tra il tronista e la ragazza nuova. Di Gabriella, invece, si parlerà poco, pertanto, non è chiaro se i due abbiano fatto o meno un’esterna.

Sara e Alessio, invece, esponenti del trono over, decideranno di lasciare il programma in quanto riterranno di essere riusciti a trovare la persona giusta. I due, dunque, saranno accompagnati all’uscita da un caloroso applauso da parte di tutti i presenti. Restando sempre in tema di trono over, inoltre, vedremo anche che arriveranno due nuovi esponenti per corteggiare un uomo e una donna.

Colpo di testa di Nicola a Uomini e Donne

Maria De Filippi chiamerà Daniela al centro dello studio e l’informerà dell’arrivo di uno spasimante venuto in trasmissione solo per lei. La dama ascolterà volentieri le parole del suo interlocutore e deciderà di tenerlo per approfondire la conoscenza. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, verrà dato spazio anche a Costantino, il quale conoscerà una nuova pretendente. Anche lui deciderà di farla restare per conoscerla meglio.

Nicola deciderà di interrompere la conoscenza con Veronica in quanto quest’ultima si è rifiutata di andare a cena con lui. La donna dirà di aver bidonato Vivarelli in quanto non ha apprezzato il fatto che sia uscito anche con Angelica, per tale ragione non aveva nessuna voglia di vederlo. Questo porterà i due ad avere un duro diverbio in studio, che si concluderà con la decisione di troncare la conoscenza. Nicola, dopo aver preso la decisione di chiudere con la dama, spiazzerà tutti e deciderà di ballare con Gemma.