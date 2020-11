Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: svelato il motivo dietro alla crisi della loro amicizia

Giulia Salemi di nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Dopo tanta attesa è numerosi rinvii, finalmente venerdì sera Giulia Salemi ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5. Ricordiamo che la nota influencer era già stata concorrente del reality show di Canale 5, l’anno in cui conobbe Francesco Monte.

La ragazza in un primo momento è entrata nel Cucurio e ha chiamato a sé Tommaso Zorzi. I due erano grandi amici ma poi improvvisamente si sono allontanati. Per quale ragione? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Recenti dissapori tra Tommaso Zorzi e la bella influencer

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi tempo fa ha no trascorso tantissime giornate a fare shopping, ma anche vacanze insieme e addirittura pure una trasmissione televisiva Mediaset. I due influencer avevano un rapporto meraviglioso fino a qualche mese fa, ma poi qualcosa è cambiato e sa quel momento in poi hanno preso due strade differenti.

Tutti i loto fan, nell’estate passata si sono accorte che era accaduto qualcosa tra l’ex di Francesco Monte e il rampollo meneghino. Nel numero del magazine Chi c’è riportato che Zorzi avrebbe discusso con l’ex gieffina. La ragione? Sembra che la Salemi non abbia fatto i complimenti al ragazzo per l’uscita del suo primo libro dal titolo ‘Siamo Tutti Bravi con i Fidanzati degli Altri‘. Tutto qui?

Le ragioni del loro allontanamento

Nel nuovo numero di Chi, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini è riportato che tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi c’è una vera amicizia, ma con qualche recente dissapore. Il loro rapporto infatti si è raffreddato qualche mese fa.

“In particolar modo la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fatto che Giulia si è dimenticata di fare gli auguri all’amico per il suo primo romanzo. Da quel momento il silenzio. Vacanze separate e anche scelte di vita diverse. Zorzi ha lasciato la sua vecchia agenzia di management per un’altra società e loro hanno ingaggiato proprio la Salemi. Quindi con l’ingresso di Giulia l’amicizia si sarebbe rinsaldata o sarebbe definitivamente saltata?”, si legge sulla nota rivista prodotta dalla Mondadori. Ora che entrambi sono nella casa più spiata d’Italia si chiarirà no una volta e per tutte? Non rimane che attendere.