Elisabetta Gregoraci nasconde un segreto con Stefano Bettarini? La frase sospetta

Stefano Bettarini è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5

La settimana scorsa, a causa di Paolo Brosio e Andrea Zelletta che praticamente hanno spoilerato tutto, gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 ormai erano a conoscenza dell’ingresso di Stefano Bettarini. Una violazione di regolamento che si due concorrenti è costato solamente una nomination d’ufficio.

Nella serata di venerdì, l’ex marito di Simona Ventura ieri è entrato nell’appartamento più spiato d’Italia. In quell’occasione Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello sono rimaste a bocca aperta. Per quale ragione? La modella brasiliana anni fa ha avuto un breve flirt con l’ex calciatore e addirittura durante la diretta su Canale 5 hanno avuto pure un battibecco. Mentre, non si capisce come mai l’ex consorte fi Flavio Briatore sia rimasta pietrificata dall’arrivo dell’ex gieffino. Cosa è successo tra i due in passato?

Elisabetta Gregoraci avverte l’ex calciatore: per quale motivo?

Dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, Stefano Bettarini si è avvicinato ed ha salutato Elisabetta Gregoraci e quest’ultima l’ha immediatamente avvisato: “Ciao, però mi raccomando attento a non dire cose che poi si arrabbiano“. Ovviamente il pubblico di Canale 5 hanno pensato che la conduttrice di Battiti Live intendesse avvertire lo sportivo di non riferire qualche loro segreto del passato.

I fan dell’ex moglie di Flavio Briatore, invece, sono convinti che la donna gli abbia solo ricordato di non fare delle anticipazioni come hanno precedentemente fatto Paolo Brosio e Andrea Zelletta. Una negligenza che hai due è costata la nomination.

Stefano Bettarini e Elisabetta Gregoraci hanno avuto una love story?

I telespettatori più attenti della rete ammiraglia Mediaset, nella lunga diretta del Grande Fratello Vip 5 del venerdì si sono accorti di qualcosa di strano. Prima di stringere Elisabetta Gregoraci, Stefano Bettarini le ha riferito: “Ma ecco la Grego, come stai? Ti lascio sola un attimo e mi stai a fare un casino della Madonna”.

Con molta probabilità quello dello sportivo si tratta solo di un consiglio nel fare attenzione a non bestemmiare, anche se su internet si fa sempre più spazio la voce di un flirt tra la soubrette calabrese e Betta. A questo punto non rimane che attendere i prossimi giorni per capire se i due gieffini confideranno qualcosa del loro passato.