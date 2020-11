Carlo Conti telefona dall’ospedale per il Covid e annuncia: “Non ce l’ho fatta…”

Carlo Conti telefona a Tale e Quale Show 2020

La seconda puntata del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2020 si è aperta con la telefonata di Carlo Conti. Un appuntamento condotto eccezionalmente dai tre giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme. Direttamente dall’ospedale di Firenze, il professionista Rai ha pienamente promosso tutti facendo loro i complimenti. “Non ce l’ho fatta stasera ad essere con voi neanche in collegamento”, ha dichiarato al pubblico e ai colleghi.

Inoltre, l’ex padrone di casa de L’Eredità ha continuato così: “Spero di tornare presto“. Ovviamente la chiamata del presentatore ha commosso tutti i presenti che qualche minuto dopo sono venuti a conoscenza della morte di Stefano D’ora io, storico batterista dei Pooh. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in trasmissione.

Enrico Brignano fa una battuta ironica sul conduttore toscano

Seduto davanti al banco dei giudici, Enrico Brignano, che per l’occasione ha ricoperto il ruolo del quarto giudice del Torneo di Tale e Quale Show, ha fatto una battuta ironica. In pratica ha domandato a Carlo Conti: “Sei in pigiama e stai telefonando dal corridoio? Immagino staranno dormendo gli altri pazienti”.

L’uscita ironica del comico romano, che il giorno prima ha detto addio al suo Maestro Gigi Proietti, nei confronti del professionista toscano non ha potuto fare a meno di ridere. E a proposito dell’attore appena scomparso, Conti ha voluto dire la sua.

Carlo Conti dall’ospedale ricorda Gigi Proietti, ex giudice di Tale e Quale Show

Prima di salutare il pubblico in studio e quello da casa, Carlo Conti ha detto anche: “Siete partiti benissimo, sarà una grande puntata”. Ricordiamo che il conduttore fiorentino da giorni è ricoverato in un ospedale del capoluogo toscano a causa del Coronavirus. Infine, l’artista ha volto ricordare Gigi Proietti, che in passato è stato proprio uno dei giudici di Tale e Quale Show.

Mentre, a sostituire Conti nella presentazione dei concorrenti sotto l’ascensore, è stato il comico Gabriele Cirilli che, dopo qualche anno è tornato nella squadra del programma di successo del venerdì sera di Rai Uno. Nonostante sia in netto miglioramento, sicuramente Conti non riuscirà a condurre le ultime due puntate del Torneo 2020 che potrebbe essere vinto dal cantante sardo Pago.