Uomini e Donne spoiler registrazione 6 novembre: Gianluca resta senza corteggiatrici, Michele bidonato da tutte

Venerdì 6 novembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Come al solito si è cominciato a parlare di Gemma e delle sue frequentazioni. Successivamente, si è passati a Michele, il quale è rimasto senza spasimanti.

Medesima sorte è capitata anche a Gianluca. Il ragazzo ha provato a contattare nuovamente Gabriella, ma quest’ultima ha rifiutato. Davide si è reso protagonista di un acceso diverbio con Beatrice, mentre Sophie ha dato luogo a nuove eliminazioni.

Spoiler registrazione 6 novembre trono over

Nel corso della registrazione del 6 novembre di Uomini e Donne Gemma Galgani ha annunciato di star frequentando un nuovo uomo. Si tratta di Maurizio, ha 50 anni e sembra essere alquanto interessato alla torinese. Anche lei ricambia moltissimo le sue attenzioni. Biagio, invece, ha detto di non sapere ancora chi scegliere tra Gemma e Sabina. Quest’ultima, però, ha voluto tagliare la testa al toro interrompere la conoscenza. Michele, invece, è stato bidonato sia da Roberta sia da Giada. Quest’ultima ha deciso di conoscere Armando.

Restando sempre in tema di trono over, si è parlato anche di Riccardo Guarnieri. L’ex di Ida Platano sta conoscendo Giulia con la quale sembra trovarsi anche molto bene. Carlotta, dal canto suo, ha annunciato di essersi scambiata il numero con Tommaso. I due sono sembrati abbastanza in sintonia, cosa che ha spinto la donna ad interrompere la conoscenza con un altro corteggiatore.

Cosa è successo al trono classico di Uomini e Donne

Passando, invece, al trono classico di Uomini e Donne, nella puntata registrata il 6 novembre sono accaduti dei colpi di scena per alcuni tronisti. In primo luogo, Sophie ha deciso di eliminare tre suoi corteggiatori e di tenere solo Antonio e Matteo. Gianluca, invece, è rimasto senza corteggiatrici. Il ragazzo ha chiesto di far tornare Gabriella, Ma la fanciulla ha dichiarato di non provare più nessun interesse per il tronista. Questo, dunque, spingerà il giovane a lasciare il trono?

In merito a Davide, infine, il ragazzo è uscito con Chiara i due si sono trovati molto bene. Stessa cosa non può dirsi per quanto accaduto con Beatrice. I due, infatti, hanno avuto un acceso diverbio in quanto lei nella precedente puntata disse di non aver pensato affatto al tronista. Queste parole hanno spinto Davide ad accusare la sua corteggiatrice di essersi montata troppo la testa. La Buonocore è scoppiata in un pianto disperato.