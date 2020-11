GF Vip, Paolo Brosio fa una battuta infelice su Auschwitz: il web chiede la squalifica (VIDEO)

Paolo Brosio ancora una volta al centro delle polemiche

Dopo essere stato graziato per aver spoilerato delle cose agli altri inquilini, Paolo Brosio nelle ultime ore ha scatenato un nuovo caos sui social. Il popolo del web ha ascoltato un’uscita infelice che il giornalista ha fatto, ridendo, su Auschwitz. Ovviamente, i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 sono rimasti scioccati e per tale ragione hanno espressamente chiesto l’immediata squalifica del concorrente.

Ricordiamo, che al momento il gieffino è al televoto insieme a Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Stefania Orlando. Quindi, gli utenti invitano a non salvare l’ex inviato del Tg4, in modo che possa uscire attraverso il televoto, lunedì prossimo. Dopo le preghiere recitate ad alta voce, ora Brosio l’ha detta davvero grossa.

Il giornalista toscano e la battuta su Auschwitz

La settimana scorsa I telespettatori del Grande Fratello Vip 5 erano più che certi che gli autori avrebbero squalificato Paolo Brosio dopo aver pronunciato una parola che si avvicina molto ad una bestemmia. Il conduttore Alfonso Signorini ha chiarito che non si trattava di una imprecazione, per tale ragione il giornalista toscano non è stato squalificato dal gioco.

Tuttavia, è finito alle nomination insieme ad Andrea Zelletta perché entrambi hanno violato il regolamento. Entrambi hanno rivelato alcune notizie agli altri concorrenti del reality show di Canale 5. Ma le affermazioni fatte sul gas e Auschwitz sono abbastanza gravi. Infatti, il web si è scagliato contro di lui. (Continua dopo il video)

Il popolo del web chiede la squalifica di Paolo Brosio

Come è possibile vedere nella clip qui sopra, Paolo Brosio sta parlando con Elisabetta Gregoraci. Ad un tratto, però, il giornalista toscano sentendo un rumore se ne è uscito così: “Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto. Come facevano i tedeschi ad Auschwitz”.

Una battuta squallida è di pessimo gusto, soprattutto perché è stata fatta nella casa del Grande Fratello Vip 5 che è piena zeppa di telecamere. Un’affermazione che ha scatenato una valanga di polemiche da parte dei telespettatori e del popolo del web. Quest’ultimi, che si dichiarano sconvolti, chiedono a gran voce la squalifica dell’ex inviato del Tg4. Cosa deciderà la produzione?