DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni domenica 15 novembre: Can e Sanem sempre più distanti

Appuntamento domenicale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare serie tv turca con protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir. Ricordiamo che da sabato prossimo la soap opera non verrà più trasmessa perché tornerà il talent show Amici di Maria De Filippi, giunto alla 20esima stagione. Cosa accadrà allo sceneggiato?

Al momento, stando ai palinsesti della rete ammiraglia Mediaset dovrebbe essere trasmessa solo la domenica pomeriggio, dopo Una Vita e prima di Domenica Live di Barbara D’Urso. Cosa succederà la prossima settimana? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia.

Emre e Leyla stanno male per che continuano ad amarsi

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda domenica domenica 15 novembre 2020, rivelano che Emre sarà sconvolto del fidanzamento di Leyla e il macellaio. Il secondogenito di Aziz, però, non può dirle come stanno davvero le cose perché è ricattato dalla sua ex. Soltanto quando la perfida Aylin dirà tutta la verità, a figlia di Mevkibe si renderà conto che è stata la dark lady a costringere il Divit a chiudere la loro relazione sentimentale.

Una confessione che però manderà ancora di più in crisi la segretaria della Friki Harika e lo stesso Osman. Quest’ultimo, infatti, sarà disposto a tutto pur di non perdere la donna che ama sin da piccolo. Il carnezziere, quindi, entrerà in rivalità con Emre diventando il nuovo volto della campagna pubblicitaria dell’azienda pubblicitaria di Aziz. Alla fine quali dei due contendenti sceglierà Leyla?

Can e Sanem in grosse difficoltà

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che mentre Leyla penserà al suo futuro, i due protagonisti dovranno fare i conti con tanti impedimenti. Infatti, Can e Sanem cercheranno in tutti i modi di trovare una situazione di equilibrio tra madri e fratelli. Per tale ragione la coppia si impegnerà ad aiutare Emre e Leyla in tutto ciò di cui hanno bisogno.

Ma se da una parte la primogenita di Mevkibe sembra ottenere la felicità, non si può dire lo stesso di della sorella più piccola, che alla fine opterà insieme al fotografo per la divisione. Inoltre, a mettere lo zampino sarà la signora Huma, ovvero la madre dei Divit. La donna, infatti, farà di tutto per separare il figlio dalla giovane aspirante scrittrice. Ci riuscirà? Per saperlo basta continuare a guardare la soap opera turca di Canale 5.