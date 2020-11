Alessandra Mussolini sviene in diretta a Ballando con le Stelle 15 (VIDEO)

Edizione sfortunata di Ballando con le Stelle: ecco i motivi

Come ogni sabato sera su Rai Uno è andato in onda un nuovo appuntamento di Ballando con le Stelle 15, il talent show condotto da Milly Carlucci. Quest’anno il programma è stato caratterizzato da varie circostanze negative. In primis il rinvio da marzo a settembre, causa pandemia.

Successivamente in autunno ci sono stati vari casi di Covid-19 nel cast, poi anche una intossicazione da parte di due concorrenti. Nelle ultime ore, invece, una partecipante ha avuto un malore in diretta. Stiamo parlando di Alessandra Mussolini. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in trasmissione.

Alessandra Mussolini ha un malore in diretta

Ebbene sì, Alessandra Mussolini è svenuta a Ballando con le Stelle 2020 facendo preoccupare la padrona di casa Milly Carlucci. A quanto pare, il malore dell’ex Parlamentare è stato un semplice calo di zuccheri causato dall’aver saltato un pasto prima che iniziasse la puntata.

A renderlo noto è stata la stessa conduttrice abruzzese che, dopo essersi accorta che la concorrente era stesa a terra, ha immediatamente chiesto ai presenti se avessero una caramella o della cioccolata. Mentre il professionista di ballo Fonts che la sta accompagnando in questa avventura televisiva ha chiesto espressamente l’intervento di un medico che è arrivato da lì a poco. (Continua dopo il video)

Un calo di pressione @Ale_Mussolini_ era a digiuno per poter fare la presa con lo stomaco schiacciato sulla testa di @MaykelFonts76 @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/1Ke516FTwn — Milly Carlucci (@milly_carlucci) November 7, 2020

Milly Carlucci costretta a mandare la pubblicità

Dopo il samba eseguito in coppia con il ballerino professionista Maykel Fonts, infatti, Alessandra Mussolini non è riuscita a rimettersi in piedi e si è sdraiata sul pavimento del teatro collassando. Visto quello che stava accadendo in diretta su Rai Uno, la padrona di casa Milly Carlucci è stata costretta a mandare la pubblicità.

Al ritorno dalla reclame, la professionista ha tranquillizzato tutti i presenti e il pubblico da casa dicendo che l’ex Parlamentare si è ripresa dal malore avuto minuti prima. Ecco un altro video su quanto accaduto a Ballando con le Stelle 15 e che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: