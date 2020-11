Angela Favolosa Cubista si scaglia contro Maria De Filippi: “Mi ha sfruttata” (VIDEO)

Angela Favolosa Cubista sbarca su Tik Tok

Ebbene sì, anche Angela Favolosa Cubista è sbarcata su Tik Tok, il social cinese che negli ultimi mesi ha preso sopravvento in tutto il mondo. L’anziana signora siciliana si è fatta conoscere al grande pubblico qualche anno fa, ovvero quando Italia’s Got Talent andava ancora in onda su Canale 5.

Dopo quella inaspettata performance di ballo sul cubo, Maria De Filippi l’ha voluta fortemente a Uomini e Donne, in particolare al Trono over. Vista la popolarità ottenuta, successivamente è stata ospite più volte nei programmi di Barbara D’Urso. Da qualche anno, però, la divertente donna è sparita dal piccolo schermo e in molti si sono chiesti che fine avesse fatto. (Continua dopo la foto)

La pesante accusa a Maria De Filippi

Come accennato prima, anche Angela Favolosa Cubista si è aperta un profilo su Tik Tok e in uno dei suoi recenti video si è scagliata contro duramente contro Maria De Filippi, colei che le ha dato tanta popolarità. Per quale ragione tale affronto?

Ecco lo sfogo della siciliana: “Vi ho fatto capire che io da Maria De Filippi non prendevo neanche una lira. Mi ha sfruttata e poi mi ha buttata. Fanno così, il mondo dello spettacolo è così. Poi Berlusconi ad agosto faceva la pubblicità dicendo che a settembre avrebbe messo programmi nuovi, invece poi c’è sempre Uomini e Donne e Barbara d’Urso. Poi Maria De Filippi a Uomini e Donne, perché devono ballare a contatto fisico? Secondo voi è giusto che si stringono? Non è giusto, ma gli conviene a Berlusconi con la sua pubblicità. Non è giusto che ballano appiccicati, non va bene che ballino in un programma tv”. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Ne dubito. (Continua dopo il video)

L’appello (2014) di Angela a Maria De Filippi

È se su Tik Tok si è scagliata durante contro Maria De Filippi, sei anni fa alla stessa Angela Favolosa Cubista aveva fatto un disperato appello. Era il 2014 quando l’ex concorrente di Italia’s Got Talent chiedeva alla conduttrice pavese di farla tornare nel suo dating show di Canale 5. “Per il momento sono stata sospesa. Non mi hanno detto, però, “tu non vieni più”. Ad ogni modo non hanno chiamato né me né Rosetta. Non so se Maria De Filippi ci chiamerà il prossimo anno. Io sono rimasta delusa da questa decisione, sono anche dimagrita quattro chili”.

Intervistata da Fanpage, la donna diceva di voler bene a Maria ed era abituata ad andare in trasmissione per ballare. Poi, all’improvviso, hanno deciso di lasciarla a casa. “Vorrei tornare a Uomini e Donne, speriamo che Maria mi chiami”, concluse la siciliana.