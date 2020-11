GF Vip, Dayane Mello mette in dubbio l’orientamento sessuale di Oppini: “Vuoi limonare Zorzi”

Dayane Mello mette in dubbio l’orientamento sessuale di Oppini

Nella nottata di giovedì, Dayane Mello durante una conversazione con gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5 ha messo in dubbio l’eterosessualità di Francesco Oppini. La modella brasiliana che ultimamente ha stretto molto con Adua Del Vesco, ha detto che il figlio di Alba Parietti ha fatto sapere che vuole baciare con la lingua Tommaso Zorzi.

“Credo che io che bacio Rosalinda ho risvegliato la libido di questo ragazzo che quindi si è aperto a queste cose. Secondo me lui uscirà di qua con dubbi grossi sul suo orientamento. Sei sicuro che non ti piacciono gli uomini? Se non è così dimmelo. Se dici che vuoi limonare Tommaso fallo e non ti reprimere”, ha detto al diretto interessato.

Francesco Oppini reagisce male

Ovviamente le dichiarazioni di Dayane Mello non sono per niente piaciute a Francesco Oppini che, senza girarci attorno ha sbottato così: “Io però sono fidanzato, assumiti la responsabilità di quello che dici. Hai detto cose pesanti. Hai detto che io sono confuso sul mio orientamento. Ha detto che sono confuso. Io con Tommy scherzo e siamo molto complici senza malizia, ma sono impegnato e non puoi permetterti di dire certe cose”.

Poi il figlio di Alba Parietti ha sottolineato che la modella brasiliana attacca tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip 5 per farli sbroccare, ma lui non ci sta. (Continua dopo il video)

Tommy ad Oppini in poche parole:

Non vorrei mai che questa cosa venisse strumentalizzata solo perché sono gay,perché mi creerebbe molto imbarazzo👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #GFVIP pic.twitter.com/H4YtcwJdSC — 𝑴𝒂𝒓𝒊 (@mmariabarsoum) November 8, 2020

Tommaso Zorzi placa la rabbia dell’amico

A quel punto è intervenuto anche Tommaso Zorzi che non ha per nulla apprezzato la reazione esagerata di Francesco Oppini. Il noto influencer meneghino, infatti, ha detto: “Ma scherzi? Cos’ha detto di così grave? Quali responsabilità si deve assumere? In che senso? Non vedo il suo discorso come così esagerato o cattivo da arrabbiarsi. A me se mi danno dell’etero non mi arrabbio. Comunque non voglio che passi che se mi avvicino a te è perché ho un altro interesse. Io ti sono amico e ti voglio bene, non strumentalizzo e non ho altri scopi“.

Poi si è avvicinato pure Enock che ha provato a calmare il figlio di Alba Parietti cercando di riportare la tranquillità in casa. Mentre l’ex di Stefano Sala e Adua Del Vesco sono andate a dormire nella lavatrice per evitare la lite.