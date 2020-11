Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, spunta il motivo della loro lite: c’entrerebbe un uomo famoso

Giulia De Lellis e Belen Rodriguez hanno litigato?

A distanza di tempo si è tornati a parlare della presunta discussione che Giulia De Lellis avrebbe avuto con Belen Rodriguez. Per chi non lo sapesse, la modella argentina è l’influencer romana avevano un ottimo rapporto, ma improvvisamente qualcosa si è spezzato facendole allontanate. Che cosa è capitato tra le due?

A quanto pare non c’entra nulla il loro ex in comune, ovvero il pilota della Moto GP Andrea Iannone. Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram Very Inutil People, l’ex di Andrea Damante avrebbe perso un impegno di lavoro molto importante a causa della padrona di casa di Tu sì que vales. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

L’indiscrezione su un impegno professionale

Sembra proprio che il debutto di Belen Rodriguez come web influencer avrebbe danneggiato fortemente Giulia De Lellis. È palese che l’ex moglie di Stefano De Martino è molto più seguita e famosa dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ricordiamo, infatti, che la modella argentina ha un account Instagram che conta oltre dieci milioni di follower. Mentre la giovane influencer di Pomezia poco meno di cinque milioni.

Sul suo canale, la madre di Santiago ha iniziato a sponsorizzare dei prodotti di bellezza, grande passione della De Lellis. Ma i tutorial realizzati da Belen avrebbero dato molto fastidio all’ex gieffina. Ma la situazione sarebbe del tutto degenerata quando un’importante azienda di cosmetici avrebbe messo da parte Giulietta in favore della Rodriguez.

Diego Dalla Palma ha scelto Belen a discapito di Giulia?

Stando a quanto riportato dalla pagina IG Very Inutil People, il famoso imprenditore è truccatore Diego Dalla Palma avrebbe inizialmente scelto Giulia De Lellis per una collaborazione. Successivamente, però, l’uomo avrebbe dirottato la sua attenzione verso Belen Rodriguez. Una partnership avvenuta un paio di mesi fa, infatti sui social è possibile vedere la sua linea beauty featuring Dalla Palma.

Nonostante l’indiscrezione, ad oggi nessuna delle due ha mai parlato della loro presunta lite. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, la conduttrice di Tu sì que vales l’ex si era limitata a dire che non ha alcun problema con la De Lellis perché non la conosce personalmente. Arriverà una conferma o secca smentita nelle prossime ore?