Maurizio Costanzo stronca Patrizia De Blanck: “Sta esagerando, ha detto una cosa irripetibile”

Lettore del periodico Nuovo stronca Patrizia De Blanck

In tutte le edicole italiane è presente l’ultimo numero del magazine Nuovo. Al suo interno c’è la rubrica curata da Maurizio Costanzo, il quale il giornalista risponde alle email inviate dai lettori. Uno di essi gli ha espressamente chiesto una sua personale opinione su Patrizia De Blanck, concorrente del Grande Fratello Vip 5. Secondo l’uomo che ha scritto la lettera elettronica, la Contessa sarebbe molto simpatica, ironica, ma spesso è troppo diretta con gli altri inquilini.

Il soggetto in questione, inoltre, ha detto di credere che sia proprio la nobildonna a vincere il reality show di Canale 5. Il giornalista romano ha dato pienamente ragione al lettore, tuttavia ha detto che spesso la donna è troppo esagerata, soprattutto a causa di alcune sue uscite sopra le righe. “Lei a volte esagera: ha detto una frase irripetibile a un suo coinquilino…”, ha asserito il marito di Maria De Filippi.

Il giudizio di Maurizio Costanzo sulla Contessa romana

Sempre sulla sua rubrica nel settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo ha anche detto di pensare che Patrizia De Blanck sappia benissimo come attirare l’attenzione del pubblico su di sé. “Di sicuro, Patrizia De Blanck è un personaggio vulcanico e sa bene come attirare l’attenzione su di se…”, ha affermato il giornalista capitolino.

Secondo quest’ultimo, la Contessa conoscerebbe molto bene le dinamiche dei reality show, visto che oltre al Grande Fratello Vip 5, in passato ha già partecipato a L’Isola dei Famosi e a Il Ristorante su Rai Uno. “Lei conosce molto bene le dinamiche dei reality, meglio dei giovani come Adua Del Vesco…”, ha detto il consorte di Maria De Filippi.

Patrizia De Blanck fa una confessione intima a Giulia Salemi

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che dopo tanta attesa, venerdì sera ha fatto il suo ingresso Giulia Salemi. E l’influencer ha immediatamente stretto amicizia con Patrizia De Blanck, la quale ha voluto farle una confessione intima.

“Ho avuto una relazione molto travolgente con un uomo iraniano, ci siamo conosciuti a Monte Carlo e lavorava come medico a New York…”, ha detto la Contessa alla nuova arrivata. La diretta interessata, sorridendo alla dichiarazione della nobildonna, ha detto di non essere per nulla meravigliata: “Hai fatto strage di cuori…”.