GF Vip, Stefano Bettarini volgare con Tommaso Zorzi: “Vecchia cagna, a chi lo hai promesso?” (VIDEO)

Stefano Bettarini fa delle battute volgari su Tommaso Zorzi

Sono passati pochi giorni dall’ingresso di Stefano Bettarini all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ma già l’ex calciatore ha scatenato una serie di polemiche sul web. Era palese che una volta entrato a far parte del cast, l’ex gieffino avrebbe creato un bel po’ di scompiglio agli inquilini del reality show di Canale 5.

L’ex marito di Simona Ventura nella sera di venerdì ha già avuto un acceso scontro con la modella brasiliana Dayane Mello, con cui ha avuto una breve tresca amorosa. Inoltre, pare che anche Elisabetta Gregoraci possa aver avuto in passato con la new entry. Nelle ultime ore, però, si è accesa una nuova polemica a causa del suo comportamento nei confronti di Tommaso Zorzi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Gli autori prenderanno un provvedimento?

Venerdì scorso, dopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 5 su Canale 5, il nuovo arrivato Stefano Bettarini era con gli altri inquilini in giardino a scherzare un po’. Tra una chiacchiera e l’altra, l’ex calciatore si è lasciato andare ad una serie di battute, a sfondo sessuale, nei confronti di Tommaso Zorzi.

Frasi che hanno fatto storcere il naso al pubblico e al popolo del web. L’ex inviato De L’Isola dei Famosi è stato abbastanza pesante, nonostante il tono ironico, per tale ragione molti telespettatori del reality show hanno chiesto agli autori un severo provvedimento disciplinare, prendendo le difese del rampollo meneghino. (Continua dopo il video)

Non so ma credo che Bettarini sia partito non male ma malissimo. Battute volgarissime 😷dai siamo in attesa che lo sbattano fuori prestissimo 🕯🕯🕯#GFVIP pic.twitter.com/FY6qLUmt6E — Susy🌻 (@susy_juve) November 7, 2020

Il popolo del web chiede la squalifica di Stefano Bettarini

Alle battute maliziosa di Stefano Bettarini, Tommaso Zorzi ha risposto in modo ironico. Questo fa pensare che difficilmente la produzione del Grande Fratello Vip 5 deciderà di prendere dei provvedimenti nei confronti di Stefano Bettarini, perché il rampollo milanese non è sembrato per nulla offeso da tali battute. Il popolo del web hanno chiesto espressamente di mandarlo via dal reality show, proprio a causa di queste frasi molto volgari.

“Ti ci vuole un po’ di carota e bastone…” ha detto lo sportivo con tono provocatorio nei confronti dell’influencer . “Ci attrezzeremo..”, ma anche “Non potrei reggere l’urto“ e “Vecchia cagna”, sono uscite dalla bocca di Bettarini. Una serie di uscite a sfondo sessuale che non per nulla piaciute ai numerosi fan di Zorzi.