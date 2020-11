Uomini e Donne, Biagio Di Maro: ecco perché regala mozzarelle alle dame del Trono over

Per quale motivo Biagio regale delle mozzarelle di bufale alle dame?

Nella 25esima edizione di Uomini e Donne, il pubblico di Canale 5 sta avendo modo di conoscere il cavaliere Biagio Di Maro. Quest’ultimo si è fatto conoscere immediatamente dal parterre femminile del Trono over per la sua grande generosità.

L’ex corteggiatore di Gemma Galgani, infatti, in queste settimane di partecipazione al dating show ha donato alle dame con cui si stava conoscendo non solo dei mazzi di fiori, ma anche mozzarelle di bufala campana DOP. Perql quale ragione? A rivelare il motivo ci ha pensato lui stesso attraverso una recente intervista per Uomini e Donne Magazine.

Il cavaliere, infatti, lavora nell’ambito della produzione delle mozzarella campane. Inoltre, ha reso nota la motivazione per la quale è solito fare regali così inusuali. A quanto pare si tratta di una tradizione tipica della sua regione trasformandola in un suo modo per mostrare interesse alla donna che sta frequentando. L’uomo, infatti, ha affermato: “Regalare mozzarella di bufala a Napoli significa fare un regalo molto gradito. Per me è come regalare ad una donna rose rosse”.

Il cavaliere napoletano di Uomini e Donne svela il perché

Cavaliere del Trono over di Uomini e Donne da qualche settimana, Biagio Di Maro al Magazine del dating show ha per quale motivo ha una grande passione per le mozzarelle campane. Dei prodotti DOP che ha sempre a disposizione per tutte le dame che ha frequentato. Tale passione, a quanto pare è nata un po’ per caso.

Lo stesso protagonista del parterre senior ha dichiarato che collabora nella produzione delle mozzarelle: “Non la produco direttamente, ma seleziono la migliore, come faccio con le donne della mia vita”. Poi i l’ex conoscente fi Gemma Galgani ha continuato così: “Per farlo a mio modo ho disegnato delle confezioni che si addicessero al mio stile elegante”.

Biagio Di Maro parla delle mozzarelle di bufala campane DOP

Il noto cavaliere napoletano del parterre senior di Uomini e Donne ha confessato anche retroscena molto interessante sul perché proprio la mozzarella di bufala come dino da offrire alla dama che sta conoscendo.

Per Biagio Di Maro, oltre ad essere un prodotto tipico della sua regione, la mozzarella di bufala: “Rappresenta il mio modo di essere: al suo interno racchiude una bontà unica!”.