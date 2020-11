Oroscopo 9 novembre 2020: tensioni in amore per Cancro., Capricorno introversi

L’Oroscopo del 9 novembre esorta i Cancro a mantenere la calma in amore. I Capricorno, invece, dovrebbero imparare a non tenersi troppo le cose dentro

Previsioni 9 novembre da Ariete a Vergine

Ariete. In amore le cose non vanno esattamente nel modo in cui vi eravate immaginati. Se avete avuto una delusione di recente, forse è il caso di fare un’analisi introspettiva per chiedervi se potevate fare qualcosa per evitarla. Non riversate sugli altri le vostre aspettative.

Toro. Importanti novità nel lavoro, specie per chi lavora in proprio. I lavori da dipendente, invece, potrebbero risentire di un po’ di stress. In amore, invece, ci sono delle cose da rivedere ma, tutto sommato, non potete lamentarvi. Se non gradite qualcosa, evitate di piangervi addosso e agite per modificarla.

Gemelli. L’Oroscopo del 9 novembre esorta i nati sotto questo segno ad essere un po’ più intraprendenti e sicuri di sé. Troppe volte evitate di fare cose solo perché temete il giudizio altrui. Nel lavoro ci sono delle novità, è possibile che firmerete un contratto o un nuovo accordo molto presto.

Cancro. Questo è il momento giusto per mettervi in gioco nel lavoro. Ci sono delle buone opportunità in vista, starà a voi saperle individuare e cogliere al volo. In amore, invece, ci sono delle tensioni. Se riuscirete a mantenere la calma e a lasciare che passi la bufera, ne uscirete indenni.

Leone. In amore potrebbero sorgere dei problemi o dei disguidi, cercate di affrontare tutto con calma senza agitarvi troppo. Dare luogo a qualche scenata, in questo periodo, non è certamente la cosa giusta, c’è chi non aspetta altro che un vostro passo falso. In amore, invece, tornerà il sereno.

Vergine. Dopo aver vissuto dei giorni un po’ burrascosi dal punto di vista sentimentale, finalmente potrete rimettervi in carreggiata. Se siete single, ci sono buone opportunità di fare incontri interessanti. Nel lavoro bisogna rivedere un progetto. Non lasciatevi sopraffare dai troppi impegni, risolverete tutto con il giusto tempo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono tutti i presupposti affinché quella di oggi sia una giornata estremamente produttiva. Purtroppo, però, vi sentite bloccati e poco inclini al dialogo. Se avete avuto discussioni di recente, forse è il caso di rimandare i chiarimenti. Dovete essere un po’ più calmi.

Scorpione. Oggi sarete particolarmente curiosi e pieni di voglia di fare e di scoprire nuovi orizzonti. La curiosità, però, vi potrebbe portare a cimentarvi in cose un po’ troppo pericolose. Cercate di non perdere mai il contatto con la realtà. In campo lavorativo siete pieni di ideali, provate a concretizzarli.

Sagittario. L’Oroscopo del 9o novembre vi esorta a risolvere le questioni in sospeso entro la mattina. A partire dalle ore pomeridiane, invece, potrebbero esserci dei disguidi alquanto spiacevoli, sia in amore sia nel lavoro. Ci sono troppe cose a cui pensare e questo vi sta rendendo un po’ inquieti. Un passo alla volta e si risolverà tutto.

Capricorno. Se avete un problema cercate di parlarne con le persone che vi circondano e che vi vogliono bene. Non chiudetevi in voi stessi, perché in questo modo non farete altro che acuire ulteriormente i vostri problemi. In amore sono in arrivo delle novità, non fate passi falsi.

Acquario. Pian piano riuscirete a prendervi tutte le vostre rivincite sul lavoro. Se c’è qualcosa che non va, ci sarà modo di risolverla in questi giorni. In amore, invece, tutto procede a gonfie vele. Cercate solo di non essere troppo pesanti e di non soffermarvi sul giudizio altrui.

Pesci. Sensibili e romantici, queste saranno le caratteristiche che contraddistingueranno questi giorni. In amore siete un po’ troppo pieni di fantasie. Cercate di non essere troppo esigenti con il partner. Nel lavoro siete distratti. Non è il caso di prendere decisioni importanti.