Dayane Mello seduce Stefano Bettarini al GF Vip nella notte: “Gli ha mostrato le te**e” (VIDEO)

In queste ore Dayane Mello ha molto provocato il suo ex flirt Stefano Bettarini nella casa del GF Vip. La donna ha cominciato a fargli delle domande con fare ammiccante, cosa che non è passata certamente inosservata per i telespettatori.

Su Twitter, infatti, in molti hanno commentato quanto accaduto reputando assurdo il comportamento sfacciato della modella. D’altro canto, la fidanzata di Stefano, Nicoletta Larini, ha avuto una reazione alquanto atipica sui social. Vediamo cosa è successo.

Le provocazioni di Dayane Mello

Come tutti i telespettatori del GF Vip sapranno, Dayane Mello e Stefano Bettarini hanno avuto un flirt durante la partecipazione della donna all’Isola dei famosi. Tra i due, però, sembrerebbe esserci stato solo una storia fugace della durata di una notte. Nonostante questo, però, l’ex calciatore sembrava essersi legato alla modella, al punto da farla pedinare per scoprire se lei lo stesse tradendo. Una volta emersa la verità e venuta a galla la relazione tra la donna e un altro uomo i due si lasciarono definitivamente.

Adesso si sono ritrovati nella casa più spiata d’Italia e i momenti di imbarazzo non sono mancati. Specie Dayane sta facendo di tutto per scatenare una reazione nel suo coinquilino. Durante la notte appena trascorsa, la donna ha cominciato a stuzzicare Bettarini chiedendogli come stesse la sua fidanzata e cosa pensasse del fatto che in casa ci sia una sua ex. Stefano, allora, si è messo a ridere ed ha detto in modo ironico che Nicoletta è davvero molto felice.

La replica di Stefano Bettarini e di Nicoletta

Dayane Mello, allora, ha accennato un sorriso ammiccante ed ha chiesto a Stefano Bettarini se i due si fossero sposati e avessero avuto dei figli. L’ex calciatore ha negato ed ha detto di avere già dato luogo alla sua prole, pertanto, non ha voglia di proseguire. Ad ogni modo, molti telespettatori si sono resi conto del fatto che, durante la chiacchierata, la Mello non ha fatto altro che mettere il suo seno in bella mostra e scostarsi i capelli per far vedere il decolleté all’interlocutore.

In ogni caso, la gelosissima Nicoletta sembra non stia dando molto peso a questa situazione. La donna, infatti, si è limitata a condividere dei video su Instagram in cui è ripreso il suo fidanzato mentre in casa parla di lei. La Larini, dal canto suo, ha confermato l’amore che prova per il compagno e non ha minimamente alluso alle provocazioni della brasiliana.