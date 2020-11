Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 9 novembre: Gemma e Nicola ci riprovano?

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi che è arrivata alla sua 25esima stagione. I numerosi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno la possibilità, dopo la soap opera spagnola Una Vita di vedere un altro appuntamento, il primo, dedicato al Trono classico e al parterre senior.

Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal sito internet Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Gemma Galgani balla con Sirius

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano che il 26enne Nicola deciderà di chiudere la frequentazione con Veronica. Per quale ragione? Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, dicono che lei in settimana non si è presentata alla cena organizzata da Sirius in quanto molto infastidita che fosse uscito in precedenza con Angelica.

Dopo che i due protagonisti del Trono over decideranno di troncare la loro conoscenza, si farà avanti la sua ex fiamma. Ebbene sì, la dama torinese Gemma Galgani deciderà di danzare con lui scatenando una serie fi malumori da parte della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Per caso tra i due ci sarà un riavvicinamento? Subito dopo per Armando Incarnato scenderà una ragazza ma lui non la terrà.

Trono classico: Gianluca criticato da Davide e Gianni Sperti

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che Gianluca ha fatto un’esterna con Dalila. Quest’ultima in trasmissione aveva detto di essere lì per portarselo a casa. In puntata, però, ballerà quasi sempre con Gabriella, arrabbiato con lei per mancanza di reazioni. Quindi la spronerà a mandarlo a quel paese. Poi il tronista eliminerà tre corteggiatrici sulla base dell’aspetto fisico e per questo verrà criticato da Gianni Sperti.

Anche Davide avrà da ridire sul collega dicendo che gli sembra lo stia imitando. Se precedentemente lui ha baciato delle ragazze, subito dopo l’altro fa lo stesso. In più lo ha infastidito che il romano sia andato a parlare con Beatrice dopo la scorsa registrazione invitandola a danzare per svegliarla un po’. Alla fine Gabriella deciderà di non commentare l’esterna con Dalia e Davide.