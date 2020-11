Elisabetta Gregoraci parla del suo segreto con Flavio Briatore: “Per lui sono ancora sua” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci ha un segreto?

Sono trascorsi quasi due mesi dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 ed Elisabetta Gregoraci, rispetto agli altri concorrenti è ancorata alla realtà,. Se altri ci hanno fatto abitudine alle telecamere, scordandosi di averle puntate addosso 24 ore su 24, la soubrette calabrese invece ci sta molto attenta.

Infatti, il pubblico che la segue ha notato come sia particolarmente attenta a come si muove e a quello che dice. È palese che la madre di Nathan Falco nasconde qualcosa e la prova di un segreto si è avuta la scorsa notte, ovvero quando la 40enne si è messa a scrivere delle lettere sulle mani dell’ex Velino Pierpaolo Pretelli. Ma non è finita qui, anche quando la donna inviava messaggi in codice battendosi sul petto più volte al giorno.

Giulia Salemi stuzzica la gieffina calabrese

Un paio di anni fa, ospite a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, il direttore di Chi Alfonso Signorini aveva reso noto l’esistenza di un contratto post matrimoniale tra Elisabetta Gregoraci e il suo ex marito Flavio Briatore. Una notizia che negli ultimi giorni è tornato alla ribalta su vari portali web, ma anche nelle trasmissioni televisive. La conferma dell’esistenza di tale contratto è arrivata Giulia Salemi, che a quanto pare è molto informata sulla vita sentimentale della conduttrice di Battiti Live.

La nota influencer, nella mattinata di domenica, mentre entrambe prendevano il sole in giardino parlavano del più e del meno. A quel punto l’ex di Monte le ha espressamente chiesto: “Che bello che tu e Briatore siate rimasti in buoni rapporti. Ma ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole? Oppure avete delle rotture?”. (Continua dopo il video)

Questa cosa mi sta facendo venire un idea complottistica enorme ovvero: potrebbe essere che gli aerei di Montecarlo e i segnali del batticuore fossero in realtà un messaggio in codice per Briatore?Per fargli capire vedi che sto facendo la brava per via di questo accordo🤔#GFvip pic.twitter.com/PjpAUhj1Bg — lolitoxoxo🌸 (@IsaiaCaccavo) November 8, 2020

Elisabetta Gregoraci e la frase choc su Flavio Briatore

A quel punto Elisabetta Gregoraci si è messa a ridere ed ha risposto: “Cambiamo domanda dai. Sono tre anni… mi hai visto mai con qualcuno? Tipo anche solo uno? Paparazzata, sì, sono stata con uno per due anni ma è finita malissimo. Lui è abbastanza possessivo, io sono sua per lui“.

Affermazione, quella della concorrente del Grande Fratello Vip 5, che dimostra la presenza di un contratto post matrimoniale con il suo ex. Per tale ragione la soubrette calabrese è molto frenata con l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli, consapevole che potrebbe pagare una grossa penale.