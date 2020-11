Jessica Mazzoli smaschera il suo ex Morgan: “Gli ho inviato foto intime, ho ceduto al ricatto”

Jessica Mazzoli e i numerosi contrasti con il suo ex

Come tutti ben sanno, dopo un lungo matrimonio con Asia Argento il musicista Morgan ha avuto una relazione sentimentale con Jessica Mazzoli, ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso. Una storia d’amore giunta al capolinea con tanto di strascichi giudiziari per il fatto del mantenimento della figlia.

Inoltre i due sono in pessimi rapporti perché l’uomo la tradì mentre era incinta. Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo è contenuta una lunga intervista all’ex gieffina. Quest’ultima si è scagliata contro di lui accusandolo di averla ricattata sottilmente. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato.

L’ex gieffina rivela che Morgan chiede sue foto intime in cambio di denaro

Stando a quanto ha dichiarato al periodico diretto da Riccardo Signoretti, Jessica Mazzoli sarebbe stata costretta a mandare delle foto intime al suo ex Marco Castoldi in cambio di soldi. “Sono stata costretta a mandare foto hot a Morgan in cambio dei soldi, ho ceduto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento. Ho ceduto il suo era un ricatto sottile, se non lo assecondavo avrei dovuto rincorrerlo per avere un bonifico. Mi criticheranno, lo so, ma l’ho fatto solo per mia figlia”.

Poi l’ex gieffina ha detto che chiederà l’affidamento di Lara perché la situazione è diventata insostenibile. Purtroppo serve la firma di Morgan per qualsiasi cosa riguardi la figlia è vorrebbe uscire da questo meccanismo umiliante. “Non voglio sentirlo più, deve solo versare quanto dovuto a mia figlia”, ha tuonato la donna.

Marco Castoldi avrebbe una fissa sul nuovo décolleté della sua ex

Intervistata dal noto settimanale Nuovo, Jessica Mazzoli che un po’ di tempo fa si è scagliata contro Barbara D’Urso, ha riferito che Marco Castoldi avrebbe da mesi una fissa per il nuovo seno della ex. “Da quando mi sono rifatta il seno, a gennaio, lui mi chiede di mandargli foto del seno. Già in passato mi mandava foto delle sue parti intime e voleva che io ricambiassi”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Al momento Morgan non ha replicato a queste pesanti accuse. Lo farà nei prossimi giorni, magari recandosi nello studio di Live Non è la D’Urso? Non ci rimane che attendere.