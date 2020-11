Paolo Brosio, la segnalazione: “Ha messo gli occhi su Adua Del Vesco” (FOTO)

Paolo Brosio avrebbe messo gli occhi su Adua Del Vesco

Nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso, In collegamento dalla sua abitazione c’era Maria Laura De Vitis, la giovanissima fidanzata di Paolo Brosio. La 22enne, I calzata dalla conduttrice si è detta molto gelosa. Infatti, secondo la ragazza, il giornalista 64enne avrebbe puntato gli occhi su altre inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 e, in particolare, su Rosalinda, ovvero Adua Del Vesco.

“Vedo che le ha fatto un massaggio, la carezza sulla sua pelle, io queste cose me le segno tutte”, ha detto la De Vitis. Quest’ultima, inoltre, ha riferito che il gieffino sarebbe più gelosa di lei: “Aveva paura di lasciarmi sola a Milano, quindi deve stare attento perchè io reagirò di conseguenza”.

La gelosia della fidanzata Maria Laura De Vitis

Dopo varie voci circolare sul web, a Live Non è la D’Urso è arrivata la conferma che Maria Laura De Vitis è la nuova fidanzata di Paolo Brosio. La ragazza che ha una differenza d’età di oltre 40 anni, ha fatto delle precisazioni sul suo rapporto col giornalista toscano. Inoltre, ha affermato di non aver mai rilasciato delle dichiarazioni alle riviste sulla sua relazione con il concorrente del Grande Fratello Vip 5. La 22enne, in collegamento, ha spiegato alla padrona di casa Barbara D’Urso che ha sbagliato in diretta, ovvero che si sono conosciuti in estate a Forte dei Marmi.

Purtroppo sono stati insieme per pochissimo tempo perchè l’ex inviato del Tg4 ha poi contratto il Covid-19. “Abbiamo iniziato una frequentazione e questa inizierà una volta uscito dalla casa. Abbiamo condiviso momenti legati alla religione e momenti carnali”, ha riferito la giovane. In diretta, quest’ultima ha voluto fare un avvertimento a Brosio: “Lo sto guardando, deve fare meno il lumacone anche se ci sono tante belle faggiane nella Casa”.

Maria Laura De Vitis ha il Coronavirus ma è asintomatica

A quanto pare Maria Laura De Vitis doveva essere nello studio di Live Non è la D’Urso ma purtroppo è venuta a conoscenza di essere anche lei positiva al Covid-19.

Per tale ragione, all’ultimo minuto la fidanzata di Paolo Brosio si è messa d’accordo con gli autori del talk Mediaset partecipando alla trasmissione in collegamento dalla sua abitazione: “Non ho sintomi, sto bene, è un fulmine a ciel sereno”.