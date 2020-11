Gemma Galgani, il lutto che ancora l’addolora: “Mi mancano i tuoi rimproveri” (FOTO)

Gemma Galgani protagonista assoluta del parterre senior di U&D

Per l’undicesimo anno consecutivo Gemma Galgani è la protagonista assoluta del Trono over di Uomini e Donne. Infatti, la dama torinese suscita interessa anche al di fuori dello studio del dating show di Maria De Filippi. La 70enne ha un grosso seguito sia su Instagram che Facebook, con oltre un milione di follower.

L’acerrima nemica di Tina Cipollari, nonostante le varie delusioni, continua a credere nell’amore. Infatti non vuole arrendersi continuando il suo percorso all’interno della storica trasmissione di Canale 5. Nelle ultime ore la donna ha condiviso un messaggio molto toccante che riguarda la sua vita privata, in particolare il compianto padre.

La dama torinese ricorda il padre

Chi in questi anni ha avuto modo di conoscere Gemma Galgani, sa perfettamente che la dama piemontese di Uomini e Donne ha avuto una vita piena di sofferenze. Tuttavia la 70enne non ha mai perso la speranza mettendosi sempre in gioco, soprattutto quando si tratta dell’amore. Di recente, l’ex di Giorgio Manetti ha postato una Storia su Instagram dove ha omaggiato una persona che purtroppo non c’è più.

Stiamo parlano di suo padre che, proprio in questo giorni ricorre il suo anniversario della morte. La torinese ha un grosso seguito sui suoi canali social, e per tale ragione ha voluto condividere il suo stato d’animo con i follower. Un ricordo che non ha commosso soltanto la diretta interessata, ma anche tutti coloro che la seguono quotidianamente. (Continua dopo la foto)

Gemma Galgani e il commovente messaggio per il padre

Nella Storia pubblicata su Instagram, Gemma Galgani ha scritto: “Babbo caro, sempre nel mio cuore. Mi mancano i tuoi rimproveri. Scusa non avevo capito che erano consigli per la vita. È il tuo anniversario, ma sento sempre il tuo amore”. La storica dama del parterre senior di Uomini e Donne ha scelto il brano ‘Difendimi per sempre’ di Alessandra Amoroso come sottofondo tale scatto che la mostra insieme al suo genitore mancato diversi anni fa.

In passato, la 70enne aveva detto che voleva ringraziare il padre perché perché lo sentiva ancora al suo fianco e che gli insegnamenti che le ha dato sono rimasti scolpiti nella sua mente.