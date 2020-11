Jack Vanore non è più a Uomini e Donne, l’opinionista svela i motivi dell’abbandono (FOTO)

In questo periodo, un po’ di utenti del web hanno notato che nello studio di Uomini e Donne non è più presente Jack Vanore. Quest’ultimo sedeva accanto a Gianni e Tina e, come loro, svolgeva il ruolo di opinionista.

Da un po’, però, il protagonista non è più presente nel programma e questo ha fatto sorgere delle domande nei telespettatori. A tal proposito, il diretto interessato ha deciso di rispondere e di specificare come stiano realmente le cose tra lui e la redazione.

Jack non è più a Uomini e Donne

Un po’ di ore fa, Jack Vanore ha deciso di rispondere ad un po’ di domande dei fan e tra queste non è potuta mancare quella relativa alla sua assenza da Uomini e Donne. Diversi utenti gli hanno chiesto per quale motivo non è più alla corte di Maria De Filippi. Solitamente, quando questo accade, è sempre per ragioni alquanto gravi, legate a discussioni interne o a mancanze di rispetto. I telespettatori, ad esempio, ricorderanno quanto accaduto a Mario Serpa, il quale si è più volte scagliato contro il programma cercando di diffamare tutto lo staff.

Ad ogni modo, Jack ha deciso di essere chiaro con i suoi follower e di raccontare esattamente cosa sia accaduto. Il protagonista ha esordito dicendo che questa sia tra le domande più frequenti che sta ricevendo, pertanto, ha deciso di soddisfare la curiosità di tutto. Vanore ci ha tenuto a ringraziare la conduttrice e tutto lo staff in quanto ha sempre ricevuto tanto da loro. (Continua dopo la foto)

Vanore spiega i motivi

Per tal emotivo, ha specificato che la sua assenza dal programma non sia legata a nessun tipo di discussione interna. Jack Vanore non è voluto entrare nel merito della questione, ma ha specificato che il suo allontanamento da Uomini e Donne non sia un addio, ma semplicemente un arrivederci. Presto, dunque, potrebbe tornare in studio ed affiancarsi ai due opinionista.

In seguito, il protagonista ha risposto anche ad delle domande inerenti altri programmi televisivi. Nello specifico, un utente gli ha chiesto se ha mai ricevuto la proposta di partecipare al GF Vip. Jack ha detto di no e poi ha aggiunto che nel reality show ci vedrebbe perfettamente una persona come Lorenzo Riccardi, ex tronista del talk show di Maria De Filippi.