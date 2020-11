Tu sì que vales, concorrente spiazza tutti: “Sono figlio legittimo di Al Bano Carrisi”

Tu sì que vales continua a macinare un successo dietro l’altro

Continua la programmazione di Tu sì que vales, il talent show del sabato sera di Canale 5 che macina un successo dietro l’altro. Infatti, l’ultima puntata è stata seguita da quasi sei milioni di telespettatori. Il successo è dovuto anche dalla presenza dei quattro giudici, ovvero Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti e Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare.

Non dobbiamo dimenticarci della “Scuderia Scotti” che ogni settimana a coglie una serie di concorrenti bizzarri. Nell’appuntamento andato in onda qualche giorno fa, un partecipante in particolare che ha spiazzato i giudici. Per quale motivo? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in trasmissione.

Un concorrente si dichiara figlio illegittimo di Al Bano

Nell’ultima puntata di Tu sì que vales, in studio è arrivato un concorrente la cui confessione, naturalmente scherzosa, ha lasciato senza parole i giudici e tutto il pubblico. Un partecipante che si è presentato davanti ai giurati con il nome d’arte “Al Banino”.

Il diretto interessato ha interpretato il brano “Nel sole” del Maestro di Cellino San Marco. Ma davanti a Gerry, Maria, Teo, Rudy e Sabrina con grande ironia ha ammesso: “Credo di essere il figlio legittimo di Al Bano. Sono sicuro per la voce che papà è lui, le movenze di mamma non lo so”. Ovviamente si tratta di una battuta. Quale sarà stata la reazione dell’ex marito di Romina Power?

Al Banino finisce in finale della Scuderia Scotti di Tu sì que vales

Come era prevedibile, Gerry Scotti che è ancora positivo al Covid-19, lo ha voluto immediatamente nella sua scuderia. Inoltre, il professionista pavese ha commentato in questo modo l’esibizione del concorrente Al Banino: “Nessuno mette in dubbio il tuo valore“. Il partecipante in questione è riuscito a finire in finale dopo la votazione della giuria popolare.

E mentre tutti i presenti nello studio di Tu sì que vales sorridevano, Gerry Scotti ha detto anche che si sarebbe impegnato nel trovare una Romina Powerina. Arriverà la replica da parte del cantautore di Cellino San Marco? Nel frattempo, il video della performance del concorrente ha fatto il giro del web e dei vari social network diventato virale.